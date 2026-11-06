Monique Lafond, musa da pornochanchada: ‘eu era um objeto de desejo’

De volta às novelas, numa participação em Quem Ama Cuida, Monique Lafond, 72 anos, interpreta a misteriosa Elena, que guarda segredos do passado de Diná (Rosi Campos). Convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku), Monique reflete sobre o título de “musa da pornochanchada”, que ganhou ao protagonizar vários filmes da década de 1980.

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“A tal da beleza é bárbara, mas fica um estigma de que a mulher bonita quer ser seduzida ou está sempre seduzindo. Fica um estereótipo meio ‘Zorra Total’. Naquela época, o que era uma personagem? Era um objeto de desejo. A gente era objeto de desejo o tempo inteiro. (…) Hoje em dia não sei se faria para TV aquilo que fiz para cinema. Porque sei que é tudo orquestrado. O balé, uma vai abraçar, o outro vai botar a boca. Antigamente não tinha nada orquestrado. Você ia e o diretor mandava: ‘Olha, vai beijar de língua, não é técnico’. A gente combinava uma coisa, mas nada era, tão bem elaborado quanto é hoje. Hoje dá segurança, mas com a idade que estou, não sei se faria mais”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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