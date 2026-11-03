Monique Lafond, agora em ‘Quem ama cuida’, recorda briga com diretor da Globo

Após doze anos de volta às novelas, em participação em Quem Ama Cuida, de Walcyr Carrasco e Claudia Souto, Monique Lafond, 72 anos, é a convidada do programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku). Monique relembra trajetória e fala da briga que teve com Herval Rossano (1935-2007) em A Moreninha, sucesso de 1975.

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“Fiz A Moreninha, tinha um personagem que ia de cabo a rabo (do começo ao fim da minissérie), em 1975. O diretor era Herval Rossano, aquele louco, tratava mal todo mundo. Mas ali eu estava começando, né? Aceitei. (…)Olha, nessa novela a gente teve problemas… Henriqueta Brieba teve problema, a Nívea Maria também teve… As pessoas ficavam em pânico porque ele era muito grosso. Mas era o cara que fazia 40 cenas por dia. E era novela de época. (…) Ele mandava o ator para o quinto dos infernos, falava que você era um ‘merda’, sabe? Ele era de coisa de direção antiga, diretor que botava a gente para baixo. Teve pessoas que não seguiram carreira”.

Captação de imagens e edição: Leo Lemos / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).

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