Monique Evans contesta título de pioneira após coroação de Anitta na Grande Rio

A coroação de Anitta como rainha de bateria da Grande Rio reacendeu uma discussão sobre a história dos postos à frente das baterias. Após a cantora receber a coroa das mãos de Eloína dos Leopardos, reconhecida como a primeira rainha de bateria do Carnaval carioca, Monique Evans reivindicou o posto de primeira madrinha de bateria.

“Eu fui a primeira madrinha de bateria. Madrinha eram as passistas das comunidades. Depois de mim, vieram Luiza [Brunet] e Luma [de Oliveira]. Pesquisem”, escreveu a ex-modelo no X, na segunda-feira, 21. A declaração provocou críticas de internautas, que apontaram que Eloína já ocupava posição de destaque à frente da bateria da Beija-Flor antes da estreia de Monique.

Eloína esteve à frente da bateria da escola entre 1976 e 1978. Monique, por sua vez, começou a desfilar pela Mocidade Independente de Padre Miguel em 1984 e se tornou uma das celebridades que ajudaram a popularizar a presença de famosas nesse espaço do Carnaval.

Anitta foi coroada rainha de bateria da Grande Rio no domingo, 20, em cerimônia realizada na quadra da escola, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

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