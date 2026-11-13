Mônica Carvalho fala sobre bastidores da TV e admite: ‘Nunca fui de uma turminha’

Com passagens pelas três maiores emissoras do país e mais de 15 novelas no currículo, entre elas A Indomada (1997) e Porto dos Milagres (2001), Mônica Carvalho, 55 anos, vive uma nova fase profissional. Sem abandonar a atuação, a artista tem ampliado seu espaço atrás das câmeras, investindo na produção, na escrita de roteiros e na direção. Em Trancoso, na Bahia, ela apresentou Deixe-me Viver, seu quarto longa-metragem, em uma première que reuniu moradores da comunidade local — que também participaram das gravações — e integrantes do elenco, como Humberto Martins, Luciana Vendramini e Oscar Magrini. Em entrevista à coluna GENTE, Mônica falou sobre a liberdade de criar as próprias histórias, a trajetória na TV e a falta de espaço para atores veteranos na televisão.

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Você se define como atriz, produtora, roteirista ou diretora? Eu me defino como artista. Amo minha arte, fazer cinema e televisão, escrever e criar personagens e histórias. Minha primeira peça foi em 2004, e a Antônia Fontenelle foi a produtora. Naquela montagem, lancei um ator que hoje é galã da Globo: Rômulo Estrela. Foi o primeiro trabalho dele quando chegou ao Rio de Janeiro. Estou no meu quarto longa-metragem, e Deixe-me Viver representa um processo de amadurecimento. Venho plantando esse trabalho na minha escrita há mais de dez anos. A gente vai aprendendo e melhorando. Gosto muito de participar de todo o processo criativo, inclusive dos bastidores.

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Você sempre teve interesse pelos bastidores da televisão? Tenho uma curiosidade antiga. Quando trabalhava na Globo, tinha mania de pegar sinopses de novelas para ler, até de produções das quais não participava. Era proibido, mas as secretárias gostavam de mim e guardavam os textos para me entregar. Também ficava muito na sala de edição para assistir a outras cenas. Na época, não imaginava que um dia estaria produzindo, mas acredito que nada é por acaso. Toda essa curiosidade acabou me dando uma base para trabalhar com produção.

O que representa apresentar Deixe-me Viver em Trancoso, onde o filme foi gravado? Voltar a Trancoso, onde tudo começou, e trazer o cinema para um lugar que não tem uma sala de exibição foi muito especial. A comunidade participou, nos apoiou e nos acolheu. Senti a obrigação de oferecer uma première da maneira que aquelas pessoas merecem, com tapete vermelho. Estamos falando do balneário mais chique do Brasil e está na nossa tela de uma forma linda. Precisamos começar a ter orgulho do nosso país e das nossas belezas naturais. Também quero transformar o audiovisual brasileiro em um objeto de desejo, para que as pessoas vejam essas paisagens no telão e pensem: em vez de ir a Paris, por que não vir para cá?

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Você sente saudade de fazer novelas? Amo novelas e cinema, mas hoje o cinema me conquistou de uma maneira arrebatadora. Dá muito trabalho, mas amo produzir minhas próprias histórias. Essa liberdade não tem preço. Não estou dizendo que não vou fazer novela. De jeito nenhum. Minha última foi há quatro anos, mas gosto de ter a possibilidade de escolher com quem quero trabalhar, montar um elenco com atores talentosos que admiro e participar de todo o processo. Sei o quanto é difícil produzir e sobreviver da arte. Estou nessa luta há 15 anos, e não foi fácil. Mas hoje não quero abrir mão dessa liberdade.

Você acredita que falta espaço para atores veteranos na televisão? Hoje existe uma divisão grande no mercado. Antes, tínhamos basicamente as novelas. Agora há plataformas e um espaço enorme para diferentes tipos de conteúdo. Minha filha, que tem 20 anos, é de uma geração que não assiste a novelas. Já minha mãe acompanha todos os dias e vive perguntando: “Cadê o povo bonito da novela? Cadê aquele ator de quem eu gostava, aquele galãzão?”. O público sente saudade. A novela precisa ter atores maduros, porque isso também dá credibilidade a quem está começando. Imagine uma produção formada apenas por iniciantes? Não acredito que daria certo.

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Você tem 15 novelas no currículo e passou pelas três maiores emissoras do país. Como essa experiência influenciou sua trajetória? Isso me deu bagagem para conhecer a maneira como cada emissora trabalha. Passei por vários diretores e nunca fui de uma turminha. Talvez, se tivesse pertencido a determinado grupo ou nicho, pudesse até ter feito mais novelas. Sou casada há 20 anos, tenho minha filha e, muitas vezes, o trabalho exigia que eu ficasse um ano fora. Isso começou a me trazer alguns problemas. A escrita surgiu também como uma possibilidade de continuar trabalhando de qualquer lugar, criando minhas histórias e fazendo minha arte.

No filme, você escolheu Humberto Martins para interpretar o pai de Júlia. O que pesou nessa decisão? Sou fã de talento. Para mim, não havia outro ator para fazer esse pai. O Humberto tem uma masculinidade que eu imaginava para o personagem. Estamos em uma época em que vemos muitos galãs com uma imagem mais fragilizada, mas existem papéis que exigem uma figura mais raiz: aquele pai de educação, protetor e provedor. Não conseguia enxergar outra pessoa nesse papel.

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Você pretende continuar conciliando atuação, produção e roteiro? Não abro mais mão da escrita. Tenho vários projetos e já tenho outro roteiro de filme para o ano que vem. A criação de histórias e projetos me preenche artisticamente. Não quero que as pessoas continuem colocando os profissionais em uma única caixinha. Lá fora, os atores se autoproduzem o tempo todo, escrevem roteiros e dirigem. Precisamos começar a fazer isso também, porque nosso mercado precisa de conteúdo. Hoje temos as plataformas de streaming e muitas possibilidades de produção. Quero continuar me autoproduzindo. Às vezes, vou desenvolver projetos nos quais não estarei como atriz. Em outros, vou apenas produzir, roteirizar ou atuar. Mas tenho uma certeza: não vou abandonar nenhuma dessas três frentes. Quero manter atuação, produção e escrita na minha vida.