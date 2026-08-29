Mônica Carvalho, ex-atriz da Globo, produz e lança filme nos Estados Unidos

Conhecida por atuar em novelas da Globo, como Porto dos Milagres (2001) e Fina Estampa (2011), e com passagens por folhetins da Record, Mônica Carvalho, 55 anos, chega agora às salas de cinema internacionais. Após passar por Cannes, a atriz vai lançar Deixe-me Viver, filme do qual é protagonista, roteirista e produtora, no 30º Inffinito Brazilian Film Festival, em Miami (EUA).

“É muito especial ver Deixe-me Viver construindo sua trajetória internacional antes mesmo de chegar ao público brasileiro. Cannes foi um momento muito importante para nós e agora Miami representa mais uma oportunidade de apresentar essa história a uma plateia diferente”, afirma Mônica à coluna GENTE.

Dirigido por Walther Neto, o filme acompanha Andrea, personagem de Mônica, uma mãe que retira do hospital a filha Julia, de 14 anos, diagnosticada com câncer terminal, para realizar o último desejo da adolescente: viver intensamente o tempo que lhe resta.

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A atriz espera que a história, que também aborda amor, culpa, fé e escolhas extremas, alcance diferentes públicos. “É uma história brasileira, mas que fala de sentimentos e escolhas que são universais. Espero que o filme provoque reflexão, emoção e, principalmente, que faça cada pessoa se perguntar até onde iria por amor”, diz.

O elenco reúne ainda Humberto Martins, Roberta Rodrigues, Cat Dantas e Stephano Strand, além de participações de Daniela Albuquerque, Oscar Magrini e Luciana Vendramini. A exibição nos Estados Unidos acontece no dia 7 de setembro, no Cinema South Beach.

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