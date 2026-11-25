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A brasileira Marcella Kozinski encantou o público no Miss Universo ao criar um efeito visual com sua capa que reproduziu o contorno do mapa do Brasil durante o desfile de trajes de banho. Veja como foi a apresentação criativa da modelo paranaense que viralizou nas redes sociais.

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A representante brasileira no Miss Universo 2026, Marcella Kozinski, de 26 anos, não conquistou a coroa, mas não deixou de brilhar no concurso de beleza. Durante o desfile de trajes de banho, que ocorreu um dia antes do evento, a modelo criou um efeito visual que lembrou o mapa do Brasil quando movimentou a capa que acompanhava seu figurino.

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O registro foi compartilhado na segunda-feira, 23, e despertou a torcida dos brasileiros. Nas redes sociais, internautas celebraram a criatividade da apresentação e destacaram a referência ao território nacional.

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Natural de Curitiba, no Paraná, Marcella chegou ao top 30, mas não avançou para as etapas seguintes. A vencedora foi Jennifer Barreto, representante de Porto Rico, que conquistou a coroa e a faixa m casa. Eleita Miss Universe Brasil em julho de 2026, Marcella buscava a terceira vitória brasileira na história da competição. O país já conquistou o título com Ieda Maria Vargas, em 1963, e Martha Vasconcellos, em 1968.

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