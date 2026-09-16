Modelo abre detalhes de vídeo erótico com Marisa Orth: ‘Muito real’

A presença da atriz Marisa Orth como estrela de um vídeo produzido para uma plataforma de conteúdo erótico surpreendeu o público pela ousadia na última terça-feira, 15. Na obra, a eterna Magda de Sai de Baixo contracena com o modelo paraense Vitor Gadelha, que deu mais detalhes de como foi a produção.

“Quando recebi o convite para participar, entendi que era uma oportunidade incrível, ainda mais estando ao lado de Marisa Orth. Foi muito tranquilo durante todo o processo de ensaios e gravação, e assim as cenas ficaram muito naturais, muito reais”, disse Vitor em divulgação da plataforma Amasso. “Não é um vídeo que as pessoas vão ver e acabou elas vão ficar pensando o que mais pode estar acontecendo sem as câmeras gravando”.

Aos 38 anos de idade, Vitor Gadelha tem um histórico longo de trabalhos como modelo, mas também com outras interações no mundo das celebridades. Ele já participou do icônico A Praça é Nossa, do SBT, e foi hostess de eventos como a festa de aniversário de Anitta, em 2023.

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