MJ Rodriguez, a atriz de ‘Pose’ que conquistou indicação histórica no Emmy

Quando Michaela Jaé Rodriguez soube que foi nomeada ao prêmio de melhor atriz em série dramática do Emmy, ela correu até a mãe e rodopiou pela sala. “Minha avó me deu um abração e gritou ‘Você merece! Você merece!’”, conta ela à imprensa americana. A conquista da primeira nomeação vem por seu papel como Blanca, protagonista da aclamada série de Ryan Murphy Pose, cuja terceira e última temporada foi disponibilizada no Brasil na última quarta-feira, 15, pelo streaming Star+. O feito já seria grande por si só, mas, agora, ganhou tintas históricas: MJ Rodriguez é a primeira atriz trans a ser indicada a uma categoria principal de atuação do Emmy.

“Por muito tempo, achei que não era merecedora. Tem muita coisa em jogo quando nos identificamos como pessoas trans, e eu tinha muitas inseguranças. Quando soube, caí no choro nos braços do meu namorado. Senti que finalmente fui entendida como um ser humano”, desabafou a americana de 30 anos. A afiada trama de Pose – a primeira grande série de protagonistas transexuais interpretados por artistas também transexuais – acompanha a cena LGBT na Nova York das décadas de 1980 e 1990, duramente atingida pela epidemia de Aids. Quando Blanca Evangelista descobre ser portadora do vírus, decide pôr em prática um sonho em muito adiado: estar à frente de uma “casa”, apelido dado pela comunidade a centros de abrigo para jovens LGBTs expulsos pelos pais, e disputar os badalados bailes em que cada casa compete por troféus – e muita glória. Ela funda, então, a House of Evangelista, e passa a ser a “mãe” de uma família de desajustados (há uma prostituta trans, que sonha em ser tratada como uma mulher, um brilhante dançarino gay expulso de casa às pauladas pelo pai e até um malandro das ruas).

Desde a estreia há três anos, a série vem fazendo história nas premiações: em 2019, Billy Porter se tornou o primeiro ator negro e gay a ser nomeado (e a ganhar) um Emmy em uma categoria de atuação principal, vindo de seu papel como Pray Tell, o mestre de cerimônias dos bailes. “Quando estávamos prestes a começar as gravações de Pose, o mundo estava extremamente hostil para pessoas trans. Eu estava preocupada que, com o lançamento da série, seríamos alvo de ataques, mas nunca estive tão enganada”, conta Michaela Jaé. “O amor que recebemos é impressionante.” A trama, contudo, não se limita ao universo LGBT, conquistando um público diverso pela capacidade de partir das particularidades do grupo para temas universais.

Para MJ, contudo, a indicação já conta mais que a vitória. “Mostra que estão abertos a ver como pessoas trans podem entrar no espaço da arte. Esse era meu objetivo principal”, conta ela. Nascida em Nova Jersey, ela “rezava para se tornar mulher” já aos 7 anos, embora estivesse em negação por anos a fio. A primeira saída do armário veio aos 14 anos, quando revelou aos pais que era bissexual. A segunda, e oficial, veio enquanto interpretava Angel, uma drag-queen do musical Rent, sua estreia na Off-Broadway. “Toda vez que eu saia do palco, eu sentia que algo em mim estava faltando, tinha que me encaixar nesse molde que era esperado de mim”, disse em entrevista. A transição definitiva veio em 2012, quando Rent saiu de cartaz – e ela saiu das redes sociais para iniciar a “transição mental”. Alguns meses e muitos coquetéis de tratamentos hormonais depois, reemergiu como MJ, as iniciais de seu “nome morto”, e declarou que não iria mais aceitar papéis masculinos.

Daí por diante, fez dezenas de personagens menores na televisão e pensou em desistir diante da dificuldade de ganhar visibilidade no ramo, três semanas antes de conseguir o papel principal de Pose. Foi a mãe quem a convenceu a persistir na carreira: “Sua chance está logo na esquina, você vai ver!”, disse a intuição materna. Acertou na mosca. Agora, MJ deve estrelar uma comédia com Maya Rudolph para o streaming Apple TV+ e, recentemente, lançou o single Something to Say, prenúncio para um álbum que deve sair do forno em breve. “É, querida, a garota aqui está ralando o traseiro de tanto trabalhar”, brinca.

As duas primeiras temporadas de Pose também estão disponíveis na Netflix.