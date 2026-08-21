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Cultura

Missa de sétimo dia de Laura Cardoso será aberta ao público

Veterana da televisão brasileira morreu aos 98 anos

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 09h20 | Atualizado em 21 ago 2026, 11h28
A atriz Laura Cardoso
A atriz Laura Cardoso em entrevista ao site de VEJA - 02/06/2017 (Ricardo Matsukawa/VEJA.com)
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A missa de sétimo dia da atriz Laura Cardoso, de 98 anos, será realizada a partir das 11h30 deste domingo, 23, no Santuário Nossa Senhora do Rosário de Fátima, na Zona Oeste de São Paulo. “A missa será aberta à comunidade. Contamos com a sua presença”, informou a família em comunicado nas redes sociais. 

A veterana da televisão morreu na noite da última segunda-feira, 17, aos 98 anos. Segundo a família, a atriz faleceu em casa de causas naturais, cercada dos entes queridos. O velório e o enterro foram reservados aos mais íntimos.

Carreira

Laurinda de Jesus Balleroni nasceu em São Paulo em 13 de setembro de 1927 e iniciou a carreira no rádio, atuando em radionovelas na década de 1940. Com a chegada da televisão ao Brasil, tornou-se uma das primeiras contratadas da TV Tupi. Na emissora, estreou em 1954, no programa Tribunal do Coração, a convite da amiga Vida Alves. Quatro anos depois, chegou às telenovelas como Cosette, em Os Miseráveis.

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Nas décadas seguintes, passou por emissoras como Record, Tupi, Excelsior, TV Rio, Cultura e Band. Na Tupi, participou da primeira novela diária da emissora, Quando o Amor É Mais Forte, em 1964. Entre 1968 e 1973, esteve na Record e, em 1974, retornou à Tupi, onde permaneceu até o fim da emissora, em 1980.

Siga

A atriz chegou à TV Globo em 1981, em Brilhante, a convite de Daniel Filho. Dois anos depois, foi contratada pela emissora por intermédio de Walther Negrão e passou a construir uma trajetória que reúne mais de duas dezenas de novelas. Entre seus trabalhos estão Fera Radical, Felicidade, Mulheres de Areia, A Viagem, Irmãos Coragem, Chocolate com Pimenta, Caminho das Índias, Gabriela, O Outro Lado do Paraíso e A Dona do Pedaço.

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A versatilidade também marcou seus personagens. Laura interpretou desde a guerreira Sinhana, de Irmãos Coragem, até Dona Carmem, de Chocolate com Pimenta, além de Marta, em Fera Radical; Dona Cândida, em Felicidade; Dona Lila, em Mundo da Lua; Isaura, em Mulheres de Areia; e Guiomar, em A Viagem.

No teatro, estreou em 1959, aos 32 anos, em Plantão 21, sob direção de Antunes Filho. A parceria rendeu dois Prêmios Shell de Melhor Atriz, por Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu (1990) e Vereda da Salvação (1993).

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