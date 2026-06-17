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Cultura

Miss do Chile, musa do death metal, rebate acusação de possessão

Ignacia Fernández viralizou ao cantar gutural em concurso de beleza

Por Giovanna Fraguito 17 jun 2026, 18h56
Ignacia Fernández
Ignacia Fernández (Reprodução/Instagram)
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Miss do Chile, musa do death metal, rebate acusação de possessão Priorize VEJA no Google

Ignacia Fernández, 27, ganhou projeção internacional ao se apresentar na semifinal do Miss Mundo Chile, em novembro, acompanhada do guitarrista Carlos Palma Morán. Vestida com roupa de gala e faixa de miss, ela surpreendeu os jurados ao trocar a performance tradicional de talento por uma música de death metal. A modelo e cantora voltou a chamar atenção ao responder às críticas de internautas que disseram que ela parecia “possuída” durante suas apresentações de death metal. Em entrevista ao Daily Star, a chilena reagiu com bom humor. “Realmente não ligo”. Questionada pelo veículo se a acusação é verdadeira, ela respondeu: “Sim”.

Além da carreira como miss, Ignacia é vocalista e fundadora da banda Decessus, grupo chileno de death metal progressivo. Desde a repercussão, ela passou a ser tratada como uma espécie de musa improvável do gênero, unindo concursos de beleza, guturais e apresentações em festivais de rock pesado.

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