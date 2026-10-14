Mirinho vê Alika sendo rendida por Jendal: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quarta-feira, 14/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 173 – dia 14, quarta-feira
Alika lembra dos ensinamentos de Cayman e tenta recobrar a calma. Caetana dá informações a Tonho sobre Jendal. Niara afirma a Tonho que eles precisam encontrar Alika antes de Jendal. Mirinho revela a Manoel que está mantendo Alika como sua refém. Jendal e seus seguranças seguem Mirinho, orientados por Virgínia. Binta ordena a Chinua que os rebeldes sejam dizimados. Dâmia se une ao movimento de Resistência de Batanga. Teresa sente falta de notícias de José. Nazário diz que Miguel pode ser inocentado. Tonho, Omar e Niara encontram Alika. Jendal atira contra Niara. Mirinho vê Alika sendo rendida por Jendal.