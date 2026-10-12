Mirinho sequestra Alika: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta segunda-feira, 12/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 171 – dia 12, segunda-feira
Mirinho recompensa Severino por revelar o paradeiro de Alika. Virgínia, Graça e Ana Maria se incomodam com as demandas de Jendal. Caetana teme que Jendal atente contra Tonho, e Dona Menina conforta a amiga. Alika, Tonho e Omar se preparam para fugir para Recife, a agradecem o apoio de Januário. Jendal cobra de Mirinho o paradeiro de Alika. Gamba engana Pascoal e consegue a libertação de Zuri. Mirinho mente para Virgínia e se prepara para ir ao encontro de Alika. Binta recusa seguir ajudando Dâmia, que recorre a José/Zambi e aos rebeldes. Mirinho sequestra Alika.