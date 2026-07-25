Mirinho se irrita: confira resumo de A Nobreza do Amor neste sábado, 25
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 104 – sábado, 25
Tonho e Alika combinam de se casar no dia da festa da moagem em Barro Preto, e sua família comemora. Virgínia se irrita quando Mirinho se recusa a fugir com ela. Graça incentiva Mirinho a convencer Diógenes a abrir uma agência de seu banco em outra capital. Omar sonha em reencontrar Alika. Tonho revela seus planos de comprar terra para ele e os demais empregados, e Casemiro se emociona com o afilhado. Viriato teme ser expulso da igreja por conta da denúncia de Virgínia. Bartô tem um pesadelo com Veneranda. Mirinho se irrita com o sucesso de Tonho. Niara alerta Alika sobre a viabilidade de seu relacionamento com Tonho. Kênia se impressiona com a gentileza de Binta. Dumi e Ladisa contam a Akin que seu plano para conseguir recursos fracassou. Mirinho implora que Lúcia/Alika não se case com Tonho.