Mirinho se declara: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta segunda, 27
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 105 – segunda-feira, 27
Mirinho declara seu amor por Lúcia/Alika. Caetana se orgulha das atitudes de Tonho em relação a seu trabalho no engenho. Kênia pede que Chinua lhe dê notícias sobre Dumi. Virgínia ouve uma conversa entre Belmira e Diógenes, e acaba descobrindo que Ritinha é sua irmã. Virgínia ameaça Diógenes para deixar seu trabalho na igreja e dar uma promoção a Mirinho. Belmira avisa a Viriato que Virgínia não irá mais ajudá-lo. Binta se aproxima de Kênia, que acusa Jendal de tirania. Embriagado, Mirinho garante a Manoel que não deixará Tonho brilhar na festa da moagem, e Sebastião ouve. Mirinho confronta Tonho e afirma que o rapaz não se casará com Lúcia/Alika.