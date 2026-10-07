Mirinho se coloca à disposição de Jendal: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quarta-feira, 07/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 167 – dia 7, quarta-feira
Alika pensa em como localizar Jendal. Mirinho se coloca à disposição de Jendal. Diógenes repreende Virgínia por ter denunciado Alika e Niara a Jendal. Marta se solidariza com Teresa e Onildo. Tonho sugere que Alika e Niara retornem para Batanga enquanto Jendal está no Brasil. Fortunato, Adônis, Jendal e Mirinho fazem uma varredura pelas terras do engenho atrás de Tonho, Alika, Niara e Omar. Jendal exige que Fortunato feche as saídas de Barro Preto. Onildo e Tonho recolhem pertences e documentos para a fuga de Alika, Niara e Omar. José/Zambi prepara o resgate de Dumi e Kênia. Alika descobre o registro de uma árvore sagrada de Batanga em uma gruta de Barro Preto.