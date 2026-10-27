Mirinho confronta Januário: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta terça-feira, 27/10

Pascoal protege Binta e Campbell do povo de Batanga. Mirinho confronta Januário e revela a Graça sobre o namoro de Ana Maria. Binta ordena que a guarda real abra fogo contra a população, e Chinua se desespera. Manoel se declara para Rosa. Nilo corteja Caetana. Januário pede a mão de Ana Maria em namoro para Graça. Alika se mantém impassível diante de Jendal. Kofí se une a José/Zambi, por ordens da rainha Menemi. Manoel enfrenta Fortunato. Marta e Diógenes decidem fazer uma festa-surpresa de aniversário para Ritinha. Mackenzie se apresenta para apoiar Binta, e troca olhares cúmplices com Campbell. Jendal anuncia a Alika que o navio se aproxima de Batanga.