Mirinho chega com Alika a seu cativeiro: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta terça-feira, 13/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 172 – dia 13, terça-feira
Tonho deduz que Mirinho sequestrou Alika, e Niara se desespera. Binta é hostil com Pascoal. Mirinho chega com Alika a seu cativeiro, e a princesa se revolta. Virgínia desconfia do comportamento de Mirinho. Tonho confronta Mirinho, mas foge quando Virgínia chega. Jendal ordena que seus seguranças vão atrás de Tonho. Virgínia diz a Jendal que sabe como o rei de Batanga pode localizar Alika. Tonho pede ajuda a Dona Menina para encontrar sua amada. Alika se desespera em seu cativeiro.