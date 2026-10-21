Mirinho arma para se livrar de Virgínia: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quarta-feira, 21/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 179 – dia 21, quarta-feira
Campbell e Chinua reagem à solicitação de Binta. Sebastião leva Virgínia para ser avaliada por Onildo. Mirinho arma para se livrar de Virgínia, e Marta alerta Diógenes sobre as intenções reais do genro. Manoel se impressiona com os planos de Mirinho para tomar as terras valiosas de Tonho. Mundica percebe que Rosa está usando Manoel para provocar ciúmes em Ciço. Nilo confronta Severino sobre sua proximidade com Mirinho. Sebastião é destratado por Virgínia. Severino invade a casa de Caetana e encontra as promissórias que Mirinho procura.