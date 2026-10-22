Mirinho afirma a Januário que é o dono das terras de Tonho: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quinta-feira, 22/10
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 180 – dia 22, quinta-feira
Severino furta as promissórias da casa de Caetana, e Vitalino o vê. Dona Menina repreende Januário por esconder seu amor por Ana Maria. Caetana estranha ao encontrar sua casa revirada. Dumi alerta Menemi e as outras mulheres do perigo que Alika corre nas mãos de Jendal. Tonho, Omar e Niara tentam manter as esperanças de derrotar Jendal. Severino entrega as promissórias para Mirinho. Adônis anuncia que Miguel está livre da cadeia. Mauro chega a Barro Preto para a vaga de médico da cidade, surpreendendo Onildo. Mirinho afirma a Januário que é o dono das terras de Tonho.