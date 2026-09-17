Mirinho aceita doar seu sangue: confira resumo de A Nobreza Do Amor nesta quinta-feira, 17/09
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 150 – quinta-feira, 17
Mirinho aceita doar seu sangue para Vera/Niara, e todos se surpreendem. Omar avisa que conseguiu cancelar as passagens. Virgínia reclama com Graça que Mirinho foi ao hospital se oferecer para Lúcia/Alika. Casemiro revela que expulsou Mirinho de casa, e Marta se espanta. Ritinha presenteia Diógenes com um desenho feito por ela. Pascoal provoca Dumi. Ladisa afirma a Akin que enviou um telegrama para Alika sobre a ida de Jendal para o Brasil. Pascoal prende Kênia em uma solitária ao lado de Dumi. José/Zambi anuncia a Alika que decidiu partir para Batanga sem ela.