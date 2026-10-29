Miriam Leitão sente mal-estar durante apresentação na Globonews

Ler Resumo





A jornalista Miriam Leitão sentiu um mal-estar ao vivo durante a apresentação do programa Edição das 18h na GloboNews, na quarta-feira. Ela relatou “tonteira”, mas seguiu com os comentários normalmente. A jornalista, que teve uma agenda cheia no dia, também divulgou seu novo livro nesta quinta.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A jornalista Miriam Leitão sofreu um mal-estar durante a apresentação do Edição das 18h, na GloboNews, na quarta-feira, 28. Enquanto fazia um comentário sobre o cenário político, Miriam revelou que estava sentindo uma “tonteira” e pediu para se posicionar em frente a um púlpito, ao lado da apresentadora Camila Bomfim.

“Eu estou sentindo um pouco de tonteira, eu vou ficar por aqui, assim, do seu lado”, disse a comentarista à apresentadora do programa, depois de ter dificuldade para concluir uma frase. “Você está bem? ”, perguntou a apresentadora. “Eu estou bem. Eu posso ficar aqui do seu lado? Como a Malu [Gaspar] fica”, indicou Miriam, que seguiu com os comentários normalmente.

A jornalista, que já havia participado do Bom Dia Brasil, da TV Globo, pela manhã, também esteve presente nos comentários do Estúdio i, exibido na GloboNews entre 13h e 16h. No Instagram, Miriam aproveitou a manhã desta quinta-feira, 29, para divulgar seu novo livro, A Dança de Elisa. O romance, que será lançado em 3 de novembro, descreve uma sociedade em que as mulheres perderam os direitos com o estabelecimento de uma nova ordem, que as impede de circular sozinhas, votar ou se expressar.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial