Minouche Shafik: ‘Precisamos de um novo pacto social’

Seu novo livro, Cuidar uns dos Outros, defende novas regras para a vida em sociedade. De onde partiu essa ideia? Venho observando as profundas divisões na sociedade — polarização política, desigualdade social, guerras culturais, protestos contra as mudanças climáticas. Queria entender por que existem tantas pessoas, em tantos países, irritadas e decepcionadas, se sentindo traídas pelo sistema conhecido. Está claro que precisamos estabelecer um novo pacto.

Qual é o papel da pandemia nesse estado de coisas? Ela não só agravou a insatisfação como trouxe à tona as desigualdades, ao atacar sobretudo os mais vulneráveis.

Como seria o novo pacto social? O que proponho é um reordenamento da vida em sociedade, com distribuição igualitária de oportunidades e garantias de segurança. Isso traria maior produtividade e a possibilidade de compartilhar os riscos e as incertezas em torno de saúde, trabalho e outros temas que geram ansiedade.

De onde viriam os recursos? Financiar a reorganização que proponho requer um melhor equilíbrio entre a taxação de capital, que é pequena, e a do trabalho, que é excessiva, além do aumento ou da introdução de impostos sobre produtos impopulares, como emissão de CO 2 e tabaco. Em paralelo, é essencial haver mais investimentos em educação e na economia verde.

A senhora escreve que, historicamente, crises são celeiros de oportunidades. É o caso agora? Às vezes, o problema amplificado fica mais fácil de ser resolvido. Incluir mais questões no debate abre espaço para melhor avaliação de custos e benefícios e facilita alianças em prol de mudanças. Quanto mais as pessoas se preocupam, mais elas valorizam a solidariedade e a igualdade.

A sustentabilidade é um ponto crucial deste novo pacto social. O que precisa mudar? Acho uma loucura tolerar subsídios de 4 a 6 trilhões de dólares anuais para a agricultura predatória, a pesca industrial e a exploração de combustíveis fósseis. A chave é investir em conservação e restauração da biosfera. Mas também é necessário colocar as coisas na devida proporção e compensar países como o Brasil pelos serviços ambientais que prestam ao mundo.

Por que os governantes veem com desconfiança reformas audaciosas como as sugeridas em seu livro? Na verdade, isso depende da natureza do sistema político. Os bons contratos sociais existentes derivam de sistemas políticos inclusivos, nos quais há fortes mecanismos de responsabilização, como eleições e imprensa livres. Já os regimes autoritários sofrem menos pressão e usam a máquina para o próprio enriquecimento, o que enfraquece a atribuição de deveres. A redefinição das regras para viver em sociedade passa pela cobrança das responsabilidades que recaem sobre os políticos.

Publicado em VEJA de 12 de janeiro de 2022, edição nº 2771