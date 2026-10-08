Ministro de Portugal faz alerta sobre IA na abertura de evento literário

A pequena vila medieval de Óbidos, a cerca de 80 quilômetros de Lisboa, em Portugal, volta a se transformar em um ponto de encontro da literatura mundial. Começou nesta quinta-feira, 8, a 11ª edição do FÓLIO — Festival Literário Internacional de Óbidos, que reúne cerca de 450 autores e artistas em uma programação de 300 atividades, entre debates, exposições, oficinas, apresentações musicais e lançamentos de livros. Criado em 2015, o evento ocupa igrejas, livrarias, praças e outros espaços da cidade histórica, reconhecida pela UNESCO como Cidade Criativa da Literatura. A edição deste ano, que segue até 18 de outubro, tem como tema Para Além da Pele, um convite à reflexão sobre identidade, relações humanas e os desafios de uma sociedade cada vez mais atravessada pela tecnologia.

Na cerimônia de abertura, um dos assuntos que ganhou destaque foi o avanço da inteligência artificial. António Leitão Amaro, 46, ministro da Presidência de Portugal, responsável pela coordenação entre diferentes ministérios e pela articulação das atividades do governo de Luís Montenegro, fez um alerta sobre o impacto da tecnologia na maneira como as pessoas consomem conhecimento. Em seu discurso, criticou o hábito de substituir a leitura aprofundada por resumos produzidos por ferramentas digitais, argumentando que a prática pode comprometer não apenas a compreensão dos textos, mas também a imaginação e a capacidade de enxergar o mundo pela perspectiva do outro. “A tecnologia é o instrumento, nunca pode ser o dono ou o produtor do conhecimento”, afirmou.

Entre os convidados estão o norueguês Jon Fosse, 67, vencedor do Nobel de Literatura de 2023, o canadense Yann Martel, autor de As Aventuras de Pi, e a indiana Kiran Desai, vencedora do Booker Prize. O Brasil também marca presença na programação, com nomes como Ana Maria Gonçalves, autora de Um Defeito de Cor, Vera Iaconelli, psicanalista e escritora, e Davi Kopenawa, líder indígena yanomami.

Mais do que um encontro anual de escritores, o FÓLIO faz parte de uma estratégia de desenvolvimento cultural de Óbidos, que recebeu mais de 100 mil visitantes na edição de 2025. Neste ano, a organização anunciou ainda a criação do Conselho Estratégico de Literatura e Conhecimento, órgão consultivo que reúne nomes como Mia Couto, Pilar del Río, José Eduardo Agualusa e Tatiana Salem Levy. A iniciativa pretende fortalecer a literatura como política pública e apoiar a candidatura de Óbidos ao título de Capital Portuguesa da Cultura em 2028.

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