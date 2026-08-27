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Cultura

Ministério Público rejeita acusação de filhos de Erasmo Carlos contra viúva

Herdeiros questionaram transferências bancárias realizadas no dia da morte do cantor; para o MP, elementos apresentados não justificam investigação criminal

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 14h37 | Atualizado em 27 ago 2026, 16h13
Erasmo Carlos
Erasmo Carlos (Guto Costa/.)
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Ministério Público rejeita acusação de filhos de Erasmo Carlos contra viúva Priorizar nos meus resultados Google

O Ministério Público rejeitou a acusação apresentada pelos filhos de Erasmo Carlos contra Fernanda Esteves, viúva do cantor. Segundo a decisão, a iniciativa dos herdeiros não reuniu elementos suficientes para sustentar uma investigação criminal e estaria marcada por uma abordagem misógina contra Fernanda.

Leia também: Justiça arrombou imóvel onde vivia viúva de Erasmo Carlos em busca de espólio

Leonardo Esteves e Gil Esteves haviam questionado movimentações financeiras realizadas na conta de Erasmo Carlos, morto em 22 de novembro de 2022, aos 81 anos. Conforme revelou a coluna GENTE nesta quarta-feira, 26, os herdeiros apontaram duas transferências que somariam R$ 345 mil.

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A principal movimentação, no valor de R$ 300 mil, teria sido feita no próprio dia da morte do artista para uma conta atribuída à viúva. Os filhos também citaram uma segunda transferência, de R$ 45 mil, que teria ocorrido semanas depois e seria destinada ao pagamento de serviços jurídicos contratados por Fernanda.

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Com base nessas informações, Leonardo e Gil apresentaram uma notícia-crime à Delegacia de Defraudações do Rio de Janeiro, solicitando a abertura de inquérito e o depoimento da viúva. Os advogados dos herdeiros sustentaram que os fatos poderiam, em tese, configurar apropriação indébita ou furto qualificado por abuso de confiança.

O Ministério Público, entretanto, não acolheu a acusação. Ao analisar o caso, o órgão entendeu que não havia base suficiente para atribuir responsabilidade criminal a Fernanda e identificou um componente de misoginia na forma como as suspeitas foram dirigidas contra ela.

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No mesmo documento bancário apresentado na delegacia, consta uma transferência de R$ 299 mil reais realizada no dia 16 de novembro, para uma pessoa chamada Leonardo, mas não ficou esclarecido se trata-se de Leonardo Esteves, filho do Tremendão.

A decisão representa um revés para os filhos do cantor e reforça que as movimentações financeiras mencionadas por eles não podem ser tratadas como crimes sem provas capazes de demonstrar participação ilícita da viúva. O arquivamento na esfera criminal, contudo, não encerra necessariamente as discussões patrimoniais mantidas no inventário. Fernanda e os filhos de Erasmo enfrentam outros conflitos relacionados à divisão dos bens, à administração do espólio e aos direitos vinculados à obra do artista. A disputa inclui ainda imóveis, veículos e receitas provenientes de direitos autorais e de imagem.

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Erasmo Carlos e Fernanda oficializaram o casamento em 2019 e permaneceram juntos até a morte do cantor. Um dos principais nomes da Jovem Guarda e parceiro histórico de Roberto Carlos, Erasmo deixou uma obra de grande valor artístico e comercial. Procurados, os representantes de Fernanda e dos herdeiros não se manifestaram até o momento.

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