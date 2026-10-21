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Cultura

‘Minha Melhor Amiga’ ultrapassa ‘Ainda Estou Aqui’ como maior sucesso nacional da década

Comédia estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli continua entre os títulos mais vistos no país há sete semanas

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 out 2026, 12h16
ESTRELAS - Ingrid e Mônica: desventuras em viagens vertidas em filme
ESTRELAS - Ingrid e Mônica: desventuras em viagens vertidas em filme (Paris Filmes/.)
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‘Minha Melhor Amiga’ ultrapassa ‘Ainda Estou Aqui’ como maior sucesso nacional da década Priorize VEJA no Google

A comédia brasileira Minha Melhor Amiga continua entre os filmes mais vistos no país desde sua estreia em 3 de setembro, êxito que levou mais de 5,81 milhões de espectadores às salas de cinema e já gerou cerca de 104,6 milhões de reais. O número de público supera aquele atingido pelo drama oscarizado Ainda Estou Aqui em 2024 — que atraiu 5,8 milhões de pessoas.

Dessa forma, o filme de humor tem o recorde de maior sucesso da década e fica em 8º no ranking de maiores públicos de filmes brasileiros desde 2000. A indústria nacional não via tamanho sucesso desde Minha Mãe É Uma Peça 3.

Qual é a história de Minha Melhor Amiga:

Dirigida por Susana Garcia, a comédia acompanha Júlia e Clara, duas mulheres na casa dos 50 anos que decidem sair da rotina juntas e conhecer a Europa após elas se despedirem de suas respecitvas filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), que embarcavam para Portugal em um intercâmbio. Com o vazio e tristeza em seus corações, a saudade das filhas a faz idealizar uma férias perfeitas com suas filhas, mas a realidade se torna bem diferente do esperado, com aventuras cômicas inspiradas nas vidas das próprias protagonistas.

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Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

  1. Verity
  2. Street Fighter
  3. Minha Melhor Amiga
  4. Outra Mamãe
  5. Dentro da Baleia
  6. Se Eu Fosse Você 3
  7. Carros – Relançamento
  8. As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica
  9. Coração Selvagem
  10. Jogos Vorazes – Em Chamas – Relançamento

O canal VEJA+ TV está disponível hoje no YouTube, pelo sistema Fast TV na Samsung TV Plus (2059), no LG Channels (126) e no TCL Channel (10031), e nas plataformas Roku e NxTV. O mesmo conteúdo entra no ar também no site de VEJA.

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