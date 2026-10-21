‘Minha Melhor Amiga’ ultrapassa ‘Ainda Estou Aqui’ como maior sucesso nacional da década
Comédia estrelada por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli continua entre os títulos mais vistos no país há sete semanas
A comédia brasileira Minha Melhor Amiga continua entre os filmes mais vistos no país desde sua estreia em 3 de setembro, êxito que levou mais de 5,81 milhões de espectadores às salas de cinema e já gerou cerca de 104,6 milhões de reais. O número de público supera aquele atingido pelo drama oscarizado Ainda Estou Aqui em 2024 — que atraiu 5,8 milhões de pessoas.
Dessa forma, o filme de humor tem o recorde de maior sucesso da década e fica em 8º no ranking de maiores públicos de filmes brasileiros desde 2000. A indústria nacional não via tamanho sucesso desde Minha Mãe É Uma Peça 3.
Qual é a história de Minha Melhor Amiga:
Dirigida por Susana Garcia, a comédia acompanha Júlia e Clara, duas mulheres na casa dos 50 anos que decidem sair da rotina juntas e conhecer a Europa após elas se despedirem de suas respecitvas filhas, Manu (Giulia Benite) e Isadora (Gabi Amaral), que embarcavam para Portugal em um intercâmbio. Com o vazio e tristeza em seus corações, a saudade das filhas a faz idealizar uma férias perfeitas com suas filhas, mas a realidade se torna bem diferente do esperado, com aventuras cômicas inspiradas nas vidas das próprias protagonistas.
Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:
- Verity
- Street Fighter
- Minha Melhor Amiga
- Outra Mamãe
- Dentro da Baleia
- Se Eu Fosse Você 3
- Carros – Relançamento
- As Aventuras de Tadeo e a Lâmpada Mágica
- Coração Selvagem
- Jogos Vorazes – Em Chamas – Relançamento
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