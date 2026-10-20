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Cultura

Milton Cunha pede desculpas após críticas a Pabllo Vittar: ‘Erro grosseiro’

Carnavalesco havia atribuído à cantora uma fala que ela não disse durante entrevista na segunda-feira, 19

Por Lucas Almeida 20 out 2026, 19h47 | Atualizado em 20 out 2026, 19h48
Milton Cunha e Pabllo Vittar
Milton Cunha e Pabllo Vittar (Instagram/Reprodução)
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Milton Cunha pede desculpas após críticas a Pabllo Vittar: ‘Erro grosseiro’ Priorize VEJA no Google

O carnavalesco Milton Cunha pediu desculpas a Pabllo Vittar depois de criticar a cantora durante participação no programa Blogueirinha Entrevista, do Multishow, na segunda-feira, 19. Em novo vídeo, ele reconheceu que errou ao atribuir a ela uma declaração que não foi feita e ao se referir a ela como mulher trans. “Eu cometi um erro grosseiro com a estrela da música brasileira e internacional Pabllo Vittar”, disse.

Na sequência, explicou os dois equívocos. “Eu atribuo à Pabllo primeiro uma fala que ela não disse. Passou sete anos e eu me ferrei, não era verdade”, afirmou na gravação. “E atribuo a ela a ideia de ser trans. A denominação trans não cabe para a Pabllo.”

No programa, Milton afirmou que Pabllo teria dito ser “a primeira trans a desfilar em um carro” e criticou a suposta falta de reconhecimento a nomes como Rogéria, Valéria, Heloína e Jane di Castro. “Eu digo: ‘Meu Deus, ela não sabe nada da história’”, disse na ocasião. Blogueirinha o corrigiu na hora. “Mas ela é drag, não é trans. Então ela não falou isso”, respondeu a apresentadora.

Pabllo Vittar é drag queen, um homem cisgênero gay, que usa roupas, perucas e maquiagem para criar um personagem artístico — trata-se de uma performance de entretenimento, e não de uma identidade de gênero. Milton também falou sobre a comunidade LGBTQIA+. “A gente é uma comunidade muito visada, muito perseguida”, afirmou. E finalizou com uma mensagem: “O erro não nos estaciona. A gente vai pedindo desculpas e avançando na construção de um mundo melhor e de uma sociedade mais justa.”

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Relembre a participação de Pabllo Vittar no Carnaval

Pabllo Vittar desfilou pela Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval de 2018, ano em que a escola foi campeã com o enredo Monstro É Aquele Que Não Sabe Amar, Os Filhos Abandonados da Pátria Que Os Pariu. Em entrevista à Fátima Bernardes após o desfile, a cantora disse: “Fiquei muito emocionado porque foi a minha primeira vez na Sapucaí, em uma escola que eu amo e respeito muito, que é a Beija-Flor, que sempre traz temas de grande importância. E cantar um hino como esse, passando o que eu já passei na minha infância, só me revigorou ainda mais para continuar esse 2018 com toda a garra”.

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TAGS:
Carnaval
Pabllo Vittar
Transexual
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