Milton Cunha fala sobre relacionamento no Rock in Rio: ‘Ao 64, você não negocia mais’

Um dos principais nomes do país quando o assunto é Carnaval, o carnavalesco Milton Cunha marcou presença no segundo dia de shows no Rock in Rio, neste sábado, 5. Em uma nova fase com o namorado Vitor Moraes, Milton falou a coluna GENTE sobre o momento que vive.

“Aos 64 anos, você não negocia mais. Você tem a pressa de viver e gente chata não terá vez. Porque você descobre que é melhor feito do que perfeito. O perfeito, ele não vai vir. Então, meu amor, faz”, disse.

Milton também falou sobre como é estar presente no Dia do Metal, onde a Cidade do Rock foi dominada pelos tradicionais metaleiros.

“Hoje é uma noite de gente vestida de preto, cheia de meia arrastão, umas maquiagens super dark, uma gritaria, um empurra-empurra, um bate-cabelo que eu acho ótimo. Eu me divirto, eu gosto de gente, eu gosto da diversidade da música, me interessa”, explicou.

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