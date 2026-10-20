Milton Cunha erra ao criticar e distorcer falas de Pabllo Vittar

O carnavalesco Milton Cunha cometeu um erro ao criticar Pabllo Vittar durante participação no programa Blogueirinha Entrevista, do Multishow. Ao comentar uma declaração atribuída à cantora sobre seu pioneirismo no Carnaval, ele a incluiu em uma discussão sobre mulheres trans que abriram caminho na folia, embora Pabllo seja uma drag queen e não se identifique publicamente como mulher trans.

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“O erro da Pabllo foi que ela disse assim: ‘Eu sou a primeira trans a desfilar num carro’. Eu digo: ‘Meu Deus, ela não sabe nada da história”, disparou Milton, ao argumentar que a artista teria deixado de reconhecer nomes importantes para a história da comunidade LGBTQIA+ no Carnaval. Entre os citados por ele estavam Rogéria, Valéria, Heloína e Jane di Castro.

Diante do comentário, Blogueirinha corrigiu o carnavalesco ao lembrar que Pabllo é drag queen, e não uma mulher trans. “Mas ela é drag, não é trans. Então ela não falou isso”, disse a apresentadora. Milton, porém, insistiu que havia presenciado a declaração que atribuiu à cantora, e Blogueirinha reforçou: “Não foi a Pabllo, então. Ela nunca falaria”.

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Pabllo Vittar desfilou pela Beija-Flor de Nilópolis no Carnaval de 2018, quando a escola foi campeã com o tema Monstro É Aquele Que Não Sabe Amar — Os Filhos Abandonados da Pátria Que Os Pariu. Em entrevista à Fátima Bernardes após o desfile, a cantora afirmou: “Fiquei muito emocionado porque foi a minha primeira vez na Sapucaí, em uma escola que eu amo e respeito muito, que é a Beija-Flor, que sempre traz temas de grande importância. E cantar um hino como esse, passando o que eu já passei na minha infância, só me revigorou ainda mais para continuar esse 2018 com toda a garra”.