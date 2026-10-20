Milton Cunha detona passagem de Virginia como rainha da Grande Rio

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O carnavalesco Milton Cunha não poupou críticas a Virginia Fonseca sobre sua atuação como rainha de bateria da Grande Rio. Segundo ele, a influenciadora demonstrou dificuldades em compreender a dinâmica do desfile e a falta de samba no pé foi evidente desde sua apresentação à comunidade da escola. Entenda os detalhes.

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Milton Cunha não poupou críticas a Virginia Fonseca ao avaliar sua passagem como rainha de bateria da Grande Rio. Segundo o carnavalesco, a influenciadora não conseguiu compreender a dinâmica do desfile e as dificuldades ficaram evidentes ainda na apresentação de Virginia à comunidade da escola.

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“Os problemas da Virginia começaram no dia da apresentação dela na quadra. Quando o David Brazil diz ‘samba, Virginia’… Aí ela faz aquele passo dela e o queixo de todo mundo [cai], ‘o que é isso?’ e tal. Ali a gente já viu que não tinha samba no pé”, comentou o artista durante participação no Blogueirinha Entrevista, do Multishow, arrancando gargalhadas dos presentes.

Ele também afirmou que esperava que a influenciadora aprendesse a sambar e desenvolvesse uma relação mais próxima com os integrantes da agremiação. “Além da esperança de aprender, esperança de que ela virasse íntima aquele gente que ela iria representar. Isso não vem. Aí chegam os ensaios técnicos, aí loucura em cima de loucura porque ela não consegue compreender qual é a estrutura do desfile”, analisou.

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