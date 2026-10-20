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Cultura

Milton Cunha detona desempenho de Virginia no Carnaval: ‘Não tinha samba no pé’

Influenciadora foi rainha de bateria da Grande Rio em fevereiro, mas deixou o posto em agosto

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 10h27 | Atualizado em 20 out 2026, 10h40
O carnavalesco Milton Cunha
O carnavalesco Milton Cunha - 06/08/2025 (Ricardo Stuckert / PR/Divulgação)
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Milton Cunha detona desempenho de Virginia no Carnaval: ‘Não tinha samba no pé’ Priorize VEJA no Google

Dois meses depois da influenciadora Virginia Fonseca deixar o posto de rainha de bateria da Grande Rio, o carnavalesco Milton Cunha detonou o desempenho da loira durante o programa Blogueirinha Entrevista desta segunda-feira, 19. Questionado pela apresentadora — personagem elaborada pelo humorista Bruno Matos —, o veterano da folia confessou: “Os problemas da Virginia começaram na coroação dela na quadra, quando David Brazil pede: ‘samba, Virginia’. E todo mundo fica de boca caída. Ali vimos que não tinha samba no pé”.

Segundo ele, a influenciadora tampouco conseguiu compreender a estrutura do evento, ou se aproximar dos colegas da escola de samba ao longo dos meses seguintes, que precederam o desfile ocorrido em 17 de fevereiro na Sapucaí. “Me lembro da Paolla em 2010, 2011, já na bateria da Grande Rio, naquele Carnaval sobre os garis. Ela começou apaixonada por aquilo, Virginia não fez isso. Ela não entendeu do que se tratava, que produto era aquele. Ser rica e famosa não funciona na quadra da escola de samba”, cravou.

Ainda assim, Cunha pontuou que, no fim, a responsabilidade recai sobre quem fez o convite à Virginia, e não unicamente sobre ela. Com a loira na posição de rainha, a escola terminou na 8ª colocação do Grupo Especial do Rio de Janeiro e acabou de fora do Desfile das Campeãs, que reúne apenas as seis primeiras colocadas.

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TAGS:
Carnaval
Samba
Virginia Fonseca
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