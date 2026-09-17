Millie Bobby Brown revela adoção de seu segundo filho

Segundo a revista americana People, a atriz Millie Bobby Brown, 22, e Jake Bon Jovi, 24, acabam de aumentar a família: o casal adotou um segundo bebê, pouco menos de um ano após a adoção de sua primeira filha.

Na primeira vez, Brown anunciou que o casal havia dado boas-vindas à menina ao compartilhar um comunicado. “Neste verão, recebemos nossa doce filhinha por meio da adoção. Estamos extremamente felizes em embarcar neste lindo próximo capítulo da paternidade com paz e privacidade. E então seremos 3”, escreveu a estrela de Stranger Things em uma publicação de Instagram.

Até o momento, contudo, Millie não se pronunciou sobre a segunda adoção. A novidade veio à tona por apuração do tabloide após a atriz publicar um vídeo em que aparece junto da primeira criança, enquanto seu marido veste um “canguru” preso ao peito — acessório que facilita o transporte de bebês. Como Jake está de costas no registro, não é possível enxergar a criança.

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A foto faz parte de um carrossel que mostra uma viagem da família para a cordilheira dos Dolomitas, na Itália.

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Em entrevista concedida ao podcast Not Gonna Lie with Kylie Kelce em junho, Brown revelou que adotar múltiplas crianças é um sonho de longa data: “Sempre fez parte dos meus sonhos de infância. Adoção é amor, adoção é para sempre”, disse.

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