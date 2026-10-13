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Cultura

‘Milla’, ‘Beijo na Boca’ e mais: relembre os maiores hits da carreira de Netinho

Cantor baiano era uma das principais vozes do axé music no Brasil e morreu aos 60 anos nesta terça, 13

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 11h53 | Atualizado em 13 out 2026, 11h55
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Cantor Netinho - (Reprodução/Instagram)
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‘Milla’, ‘Beijo na Boca’ e mais: relembre os maiores hits da carreira de Netinho Priorize VEJA no Google

Morreu, nesta terça-feira, 13, aos 6o anos, o cantor Netinho, conhecido por popularizar o axé music no Brasil. O artista vinha enfrentando um câncer no sistema linfático há mais de um ano e o comunicado foi compartilhado em seu perfil nas redes sociais.

Natural do Recôncavo baiano, ele ganhou projeção a partir de 1988, ao assumir os vocais da Banda Beijo durante o Carnaval de Salvador. Foi com a faixa Beijo na Boca que o cantor passou a ganhar destaque, dando início à carreira solo em 1993. Um dos maiores sucessos de Netinho no gênero – que combina elementos do frevo, samba-raggae, ijexá, forró, pop rock e ritmos afro-latinos – é a música Milla, lançada em 1996 no disco Netinho Ao Vivo. A faixa é considerada um dos principais símbolos da carreira do baiano e um clássico do axé.

Ao longo da carreira, ele chegou a vender mais de um milhão de cópias com seu álbum de estreia Um Beijo pra Você (1993), que inclui sucessos como Menina, Capricho dos Deuses e Total. Outros hits do repertório de Netinho, que possui 15 álbuns de estúdio, são Fim de Semana, Preciso de VocêEstrela Primeira, Barracos (Escombros) e A Vida é Festa.

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TAGS:
Axé Music
Música Brasileira
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