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Emocionada, Miley Cyrus se casou com o baterista Maxx Morando na Califórnia e revelou o desejo de ser mãe durante a troca de votos. A cerimônia íntima também contou com uma homenagem especial à sua madrinha, Dolly Parton. Confira os detalhes e as declarações do casal.

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Miley Cyrus, que completa 34 anos nesta segunda-feira, 23, revelou o desejo de ser mãe durante os votos de seu casamento com o baterista Maxx Morando, 28, realizado no sábado, 21, em Palm Springs, na Califórnia. Segundo o Entertainment Tonight, a cantora aproveitou a cerimônia para falar sobre os planos de aumentar a família. “Antes de te conhecer, eu estava perdida e, ao te encontrar, encontrei a mim mesma. Criar com você é a minha coisa favorita no mundo, por isso mal posso esperar para ter um bebê! Espero que nosso filho tenha seu cabelo, mas, acima de tudo, seu espírito doce”, declarou.

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Maxx também fez promessas à artista. “Vou ser o marido que faz você se sentir segura e apoiada. Quero estar presente para você e nossa família todos os dias. Sou uma versão melhor de mim mesmo por sua causa”, afirmou. Segundo a revista People, Miley se emocionou durante a troca de votos e precisou enxugar as lágrimas.

Outro momento da celebração foi dedicado à memória de Dolly Parton, madrinha da cantora, que morreu em agosto deste ano, aos 80 anos. Antes da cerimônia, os convidados ouviram Love Is Like a Butterfly, sucesso lançado pela artista country em 1974. A homenagem ocorreu três meses após a morte de Dolly, com quem Miley manteve uma relação próxima desde a infância.

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