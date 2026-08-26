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Cultura

Miley Cyrus lamenta morte de Dolly Parton, sua madrinha: “Quero deixá-la orgulhosa”

Cantora country foi lembrada pela afilhada como uma referência pessoal e artística

Por Ana Rita Fernandes 26 ago 2026, 14h29 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h57
Dolly Parton e Miley Cyrus se apresentam durante cerimônia de premiação do Grammy, em Los Angeles - 10/02/2019
Dolly Parton e Miley Cyrus se apresentam durante cerimônia de premiação do Grammy, em Los Angeles - 10/02/2019 (Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy/AFP)
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Miley Cyrus lamenta morte de Dolly Parton, sua madrinha: “Quero deixá-la orgulhosa” Priorizar nos meus resultados Google

Miley Cyrus usou as redes sociais nesta quarta-feira (26) para prestar uma homenagem à cantora Dolly Parton, que morreu aos 80 anos nesta terça-feira, 25. Madrinha de Miley desde antes de seu nascimento, a artista country acompanhou diferentes momentos da vida e da carreira da afilhada e se tornou uma das figuras mais importantes de sua trajetória.

Em uma publicação no Instagram, Miley chamou Dolly de “Aunt Dolly” (“tia Dolly”, em português) e falou sobre a dificuldade de lidar com a perda. “O sentimento de perder minha tia Dolly vai além do que parece certo compartilhar”, escreveu a cantora. Ela também afirmou que os momentos mais íntimos entre as duas permanecerão privados — “nos bastidores, sob o glamour e entre os nossos corações”.

Miley contou ainda que uma de suas últimas conversas com Dolly foi sobre música e “metamorfose”. Para ela, a madrinha gostaria que a afilhada sentisse a dor da perda, transformasse o sentimento em uma canção e continuasse seguindo em frente. “Eu sempre a amarei e quero deixá-la orgulhosa”, completou.

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A relação entre as duas começou antes mesmo de Miley nascer. Dolly era amiga de Billy Ray Cyrus, pai da cantora, e aceitou o convite para ser sua madrinha. Embora uma cerimônia formal não tenha ocorrido, Parton enxergava Miley como uma filha e acompanhou de perto o crescimento da popstar.

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A ligação também ultrapassou a vida pessoal e chegou à televisão e à música. Dolly participou de Hannah Montana, interpretando a “Aunt Dolly”, uma personagem inspirada em sua própria relação com Miley. As duas ainda dividiram palcos e estúdios ao longo dos anos, incluindo uma colaboração em Wrecking Ball, lançada por Parton em seu álbum Rockstar, de 2023.

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Miley encerrou a mensagem dizendo que acredita ter agora “um anjo ao seu lado” e que continuará carregando o amor e a influência de Dolly. “Meu coração está partido pelo mundo, pela família e pelos amigos que sentirão profundamente sua falta”, escreveu.

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