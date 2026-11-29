Vocalista e um dos fundadores dos Beach Boys, Mike Love morreu na noite de sábado, 28, aos 85 anos. A causa não foi divulgada pela sua assessoria de imprensa, que divulgou um comunicado. “Com profundo respeito, informo que Mike Love faleceu esta noite, cercado por sua família”, informou Katie Altman, sua representante. “Um ícone cultural americano, ele será lembrado por seu talento singular e por ter sido uma inspiração para gerações de músicos. Celebramos sua notável contribuição à música americana e a alegria que ele sentia ao se apresentar para seus amados fãs.”

Nos últimos meses, a saúde frágil de Love era motivo de preocupação para os fãs dos Beach Boys, uma das bandas pioneiras do Surf Music, nos anos de 1960, e que marcou o imaginário sobre o estilo de vida californiano. A rede NBC afirmou que paramédicos foram chamados para uma emergência médica por volta das 17h em Malibu. O endereço seria o da residência do cantor.

Após dividir o palco em outubro com Love – que se apresentou sentado -, o ator John Stamos postou nas redes sociais que o amigo enfrentava “graves problemas de saúde”. Os Beach Boys já havia cancelado uma série de shows pelas condições do seu vocalista, que foi o integrante do grupo mais constante. Ele é a a voz de sucessos como “California Girls”, “Wouldn’t It Be Nice”, “Surfin’ USA” e “Good Vibrations”.

Mike nasceu em Los Angeles, em 15 de março de 1941, e era casado com Jaqueline, sua quinta esposa. Ele deixa nove filhos.