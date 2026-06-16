Miguel Falabella relembra fake news de que tinha Aids: “Crueldade”

Miguel Falabella, 69, relembrou da época em que foi alvo de uma fake news que dizia que ele tinha Aids, a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, o estágio mais avançado da infecção pelo vírus HIV. Nos anos 1990, manchetes de veículos sensacionalistas associavam o ator à doença, com a qual ele nunca for diagnosticado. “Foi horrível. Foi eu, Cláudia Raia, não foi só eu [que foi alvo da mentira], foi muita gente. Lembro que fui fazer um espetáculo em Londrina, no Paraná, e saiu no jornal que eu tinha morrido no Hospital das Clínicas aqui [em São Paulo]. E não tinha nenhum ingresso vendido, porque tinha saído uma notícia que eu tinha morrido”, contou Falabella em sua participação no Roda Viva, na TV Cultura, na noite de segunda-feira, 16.

O diretor também se lembrou de ter passado momentos constrangedores em público. “Saiu na Amiga, revista que tinha. A mulher me falou: ‘Dá um desmentido’. E eu dei, burro. E tinha uns cartazes nas bancas de jornal e tinha um que dizia: ‘Leia nesta semana: Miguel Falabella declara: ‘Não tenho Aids’. Então você lia ‘Miguel Falabella Aids'”, disse, fazendo referência ao tamanho das palavras escolhidas de forma sensacionalista.

“No Natal, entrei numa loja e ela foi esvaziando e poxa, era minha avó, as pessoas lendo aquilo. Uma coisa, porque era muita gente morrendo”, lamentou ele. “Desse ponto de vista, parece que a gente melhorou um poquinho, né?”, perguntou o apresentador Ernesto Paglia. “A crueldade é do ser humano. Ou você efetivamente se blinda e rebate, ou você cai, fica pelo caminho”, respondeu o entrevistado.

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