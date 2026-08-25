Miguel desconfia: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta terça, 25
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 130 – terça-feira, 25
Chinua discorda da união entre Kênia e Pascoal, e Jendal pede um tempo para pensar. Salma fala sobre Omar, e Miguel desconfia dos sentimentos da filha pelo forasteiro. Fátima confessa a Miguel que teme ser castigada por mentir para Salma sobre sua saúde. Dona Menina ampara Tonho, que teme se afastar de Lúcia/Alika. Ladisa e Akin comandam uma busca a Dumi. Jendal anuncia que Kênia se casará com Pascoal. Tonho e Alika descobrem que nasceram no mesmo dia.