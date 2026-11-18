Migdal Filmes se une à londrina One Eyed Films para distribuição internacional de ‘Overman’
Produtoras apostam na sátira de super-heróis dirigida por Tomás Portella para negociar direitos de exibição no circuito estrangeiro
A produtora Migdal Filmes fechou uma parceria com a londrina One Eyed Films para ampliar a exibição internacional do longa de comédia Overman, dirigido por Tomás Portella e baseado nas tirinhas da cartunista Laerte Coutinho. A obra estreou em 22 de outubro nos cinemas brasileiros, com Caco Ciocler interpretando o personagem principal, um super-herói falido, vaidoso e cheio de crises existenciais.
A sorte de Overman parece mudar quando o Governador lhe oferece um cargo na Secretaria de Segurança Pública. O cenário se complica, porém, quando Pâmela, a Mulher Cachorro (interpretada por Karina Ramil), demonstra muito mais competência e preparo do que o parceiro para a função, o que faz com que ele precise lidar com a própria masculinidade tóxica e o ressurgimento de um antigo arqui-inimigo.
Com o acordo, a distribuidora britânica assumirá a negociação dos direitos de exibição do longa com cinemas, canais de TV e plataformas de streaming no exterior (exceto América Latina). A aposta das empresas é atrair o mercado internacional com uma sátira ao gênero dos super-heróis protagonizada por um anti-herói falido e distante do padrão hollywoodiano.