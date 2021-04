Mick Jagger compõe música sobre sua vida hiperativa na quarentena

Mick Jagger botou toda a sua malemolência em prática em uma nova música. Hiperativo, ele conta sua rotina na quarentena em uma divertida composição feita em parceria com Dave Grohl, do Foo Fighters. Lançada de surpresa nesta terça-feira, 13, a satírica Eazy Sleazy fala sobre o confinamento, uso de máscaras, conversas pelo Zoom, horas em frente à TV e também sobre aprender a dançar samba.

Em um comunicado divulgado à imprensa, Jagger contou que “é uma música que escrevi sobre como sair do lockdown, com um certo otimismo, que é muito necessário”. Já Dave Grohl, multi-instrumentista, toca baixo, bateria e guitarra. “Está além de um sonho tornado realidade. Bem, quando eu pensei que a vida não poderia ficar mais louca… achamos a música do verão, sem dúvida”, comemorou Grohl.

O clipe já disponível no YouTube e mostra os dois artistas, cada um em sua casa, gravando a canção. Na música, no maior estilo rock and roll, Jagger canta: “É uma máscara bonita / Mas nunca se arrisque numa dancinha estúpida do Tik Tok / Fiz uma aula de samba e caí de bunda / Eu tento escrever uma música e é melhor você me chamar no Zoom / Vendi meus livros presunçosos e aprendi sozinho a cozinhar / Muita TV, estou sofrendo lobotomia / Eu acho que ganhei peso / Vou tomar outro drink e aí vou limpar a pia da cozinha”. Mais vida real impossível.

Aos 77 anos, Mick Jagger não ficou parado na pandemia. Embora recluso em casa, ele e os colegas dos Rolling Stones fizeram uma impagável live dentro do festival One World, depois lançaram uma música inédita feita em 1974 com Jimmy Page, abriram uma loja de roupas e acessórios em Londres e reeditaram o clássico Goats Head Soup, com 10 faixas bônus e três inéditas. Com certeza, essa quarentena não está sendo nem um pouco tediosa para Jagger.