Michele Morrone protege Sydney Sweeney em gravação de ‘A Empregada 2’
Vídeo dos bastidores mostra ator de ‘365 Dias’ defendendo personagem da atriz
Michele Morrone apareceu protegendo Sydney Sweeney em um novo vídeo dos bastidores de O Segredo da Empregada, sequência do suspense A Empregada, sucesso de bilheteria de 2025. Nas imagens, gravadas na quarta-feira, 18, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o ator italiano surge na pele de Enzo, posicionando-se entre Millie, personagem de Sydney, e outro homem durante uma discussão. Fora de cena, o clima foi diferente: a atriz fez caretas atrás do colega e os dois terminaram a gravação com um abraço.
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Conhecido pelo protagonismo na trilogia erótica 365 Dias, da Netflix, Morrone retorna ao papel do jardineiro que se tornou aliado de Millie no primeiro longa. A continuação, novamente dirigida por Paul Feig, é baseada no segundo livro da escritora Freida McFadden e acompanha a protagonista em um novo emprego doméstico, desta vez na casa de uma mulher que ela é proibida de ver. A estreia está marcada para dezembro de 2027 nos Estados Unidos.