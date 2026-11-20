Michele Morrone apareceu protegendo Sydney Sweeney em um novo vídeo dos bastidores de O Segredo da Empregada, sequência do suspense A Empregada, sucesso de bilheteria de 2025. Nas imagens, gravadas na quarta-feira, 18, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, o ator italiano surge na pele de Enzo, posicionando-se entre Millie, personagem de Sydney, e outro homem durante uma discussão. Fora de cena, o clima foi diferente: a atriz fez caretas atrás do colega e os dois terminaram a gravação com um abraço.

A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente

Conhecido pelo protagonismo na trilogia erótica 365 Dias, da Netflix, Morrone retorna ao papel do jardineiro que se tornou aliado de Millie no primeiro longa. A continuação, novamente dirigida por Paul Feig, é baseada no segundo livro da escritora Freida McFadden e acompanha a protagonista em um novo emprego doméstico, desta vez na casa de uma mulher que ela é proibida de ver. A estreia está marcada para dezembro de 2027 nos Estados Unidos.