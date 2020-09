Michael Lonsdale, ator francês de ‘O Nome da Rosa’, morre aos 89 anos

O ator francês Michael Lonsdale, conhecido por seus papéis em O Nome da Rosa e 007 Contra O Foguete da Morte, morreu nesta segunda-feira, 21, aos 89 anos. Segundo seu agente Olivier Loiseau, à agência France-Press (AFP), faleceu em sua casa em Paris.

Com uma longeva carreira de seis décadas e cerca de 200 papéis, Lonsdale foi aclamado pela primeira vez às vésperas de seus 80 anos, em 2010, no Festival de Cannes, por sua atuação coadjuvante como o sacerdote do longa Homens e Deuses. Dono de uma espessa barba, o parisiense era filho de pai britânico e mãe francesa, e cresceu Londres e Marrocos. Voltou a Paris em 1947, onde ingressou no universo da cultura e debutou no teatro, meio em que construiu um círculo de amigos que incluía até a famosa romancista Marguerite Duras (1914-1996).

Apesar de ter sido policial, assassino, juiz, duque, sacerdote e tantos outros personagens aos quais vestiu a carapuça, Lonsdale é mais conhecido por ser Hugo Drax, o inimigo de James Bond no longa franco-britânico de 007 Contra o Foguete da Morte (1979), quando o famoso espião ainda era vivido por Roger Moore, não pelo atual intérprete Daniel Craig. Também estrelou O Nome da Rosa (1986), de Jean-Jacques Annaud, e a produção de Steven Spielberg Munique, de 2005, como Papa, o chefe de um clã de espiões e assassinos.

Sem filhos e solteiro, Lonsdale chegou a se aventurar no mundo das artes plásticas e escreveu dez livros, como o religioso O Amor Tem Um Rosto, onde relata seu relacionamento com a religião católica e constrói uma espécie de manual de ascética para o homem moderno.