Michael Lang, cocriador do festival de Woodstock, morre aos 77 anos

Michael Lang, cocriador e organizador do festival de Woodstock, morreu no sábado 8 aos 77 anos. De acordo com um porta-voz da família, Lang foi vítima de uma forma rara de linfoma. Ele deixa a esposa e cinco filhos.

Lang foi um dos responsáveis pelo Woodstock Music and Art Fair de 1969, um dos eventos mais impactantes da história da música e que influenciou as demais gerações da cultura pop. Ele também foi responsável pelas edições de 1994 e 1999 do Woodstock.

O promotor foi criado no Brooklyn e frequentou a faculdade em Nova York antes de entrar na área de eventos, ainda no fim da década de 1960. Antes de Woodstock, Lang organizou o Miami Pop Festival, em 1968, evento que contou com Jimi Hendrix, Frank Zappa e John Lee Hooker, entre outros.

A última aparição pública de Lang aconteceu pouco antes da pandemia de Covid-19, quando o festival completou 50 anos. As celebrações foram marcadas por polêmicas tentativas de repetir o evento de 1969.