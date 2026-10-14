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Cultura

Mia Goth critica Meta após foto criada por IA simular indireta a Shia LaBeouf

Representante da artista revelou que equipe já apresentou denúncias ao Instagram pela circulação de imagens adulteradas

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 14h19
Mia Goth, estrela de 'MaXXXine'
Mia Goth, estrela de 'MaXXXine' (Gilbert Flores/Getty Images)
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Mia Goth critica Meta após foto criada por IA simular indireta a Shia LaBeouf Priorize VEJA no Google

Poucos dias após pedir o divórcio de Shia LaBeouf, a atriz Mia Goth se tornou alvo de uma nova polêmica nas redes sociais envolvendo a circulação de imagens manipuladas por inteligência artificial. A equipe da atriz se pronunciou nesta terça-feira, 13, a respeito de uma suposta selfie da artista usando uma camiseta com a frase “Meu ex é meu maior fã”.

A montagem em questão foi publicada na última quinta-feira, 8, por uma página de fãs que possui mais de um milhão de seguidores e o selo azul de verificação do Instagram. Em comunicado enviado ao portal americano The Verge, a porta-voz de Mia, Christine Tripicchio, afirmou que a atriz não possui redes sociais, condenando o perfil pelo uso de IA.

“Mia Goth não possui nem utiliza contas em nenhuma plataforma de mídia social. Apresentamos várias denúncias ao Instagram para que remova a conta de fã verificada que continua publicando imagens falsas de Mia Goth geradas por inteligência artificial”, disse a representante.

“É incompreensível que o Instagram aparentemente priorize a disseminação de imagens falsificadas e manipuladas em vez da proteção e integridade da imagem de uma figura pública”, completa. Segundo a revista Variety, essa não é a primeira vez que o perfil publica fotos modificadas de Mia, fato que motivou as denúncias.

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