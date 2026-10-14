Mia Goth critica Meta após foto criada por IA simular indireta a Shia LaBeouf

Poucos dias após pedir o divórcio de Shia LaBeouf, a atriz Mia Goth se tornou alvo de uma nova polêmica nas redes sociais envolvendo a circulação de imagens manipuladas por inteligência artificial. A equipe da atriz se pronunciou nesta terça-feira, 13, a respeito de uma suposta selfie da artista usando uma camiseta com a frase “Meu ex é meu maior fã”.

A montagem em questão foi publicada na última quinta-feira, 8, por uma página de fãs que possui mais de um milhão de seguidores e o selo azul de verificação do Instagram. Em comunicado enviado ao portal americano The Verge, a porta-voz de Mia, Christine Tripicchio, afirmou que a atriz não possui redes sociais, condenando o perfil pelo uso de IA.

“Mia Goth não possui nem utiliza contas em nenhuma plataforma de mídia social. Apresentamos várias denúncias ao Instagram para que remova a conta de fã verificada que continua publicando imagens falsas de Mia Goth geradas por inteligência artificial”, disse a representante.

“É incompreensível que o Instagram aparentemente priorize a disseminação de imagens falsificadas e manipuladas em vez da proteção e integridade da imagem de uma figura pública”, completa. Segundo a revista Variety, essa não é a primeira vez que o perfil publica fotos modificadas de Mia, fato que motivou as denúncias.

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Mia Goth slams Meta for allowing an AI-generated selfie of herself wearing a “MY EX IS MY BIGGEST FAN” shirt to spread: “It is incomprehensible that Instagram evidently prioritizes the dissemination of forged and manipulated images over the protection and integrity of a public figure’s likeness.” — Pop Crave (@PopCrave) October 13, 2026

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