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Cultura

Mia Goth, atriz de ‘Pearl’, entra com pedido de divórcio de Shia LaBeouf

Casal já estava separado desde julho do ano passado, diz portal americano

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 15h21
A atriz Mia Goth, com cabelos longos e loiros, sorri ao lado do ator Shia LaBeouf, que usa barba e um terno preto com gravata borboleta, em um evento noturno
Os atores Mia Goth e Shia LeBeouf (Fred Duval/FilmMagic/Getty Images)
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Mia Goth, atriz de ‘Pearl’, entra com pedido de divórcio de Shia LaBeouf Priorize VEJA no Google

A atriz Mia Goth entrou oficialmente com um pedido de divórcio de Shia LaBeouf na noite desta terça-feira, 6, segundo informações obtidas pelo TMZ. O casal já estava separado desde 28 de julho de 2025, após um relacionamento marcado por polêmicas e idas e vindas.

O pedido judicial acessado pelo portal americano alega que Mia citou “diferenças irreconciliáveis” como um dos motivos da separação. A atriz está solicitando a guarda legal e física exclusiva de sua filha Isabel, de 4 anos, além do pedido para que seja retirada do tribunal a possibilidade de conceder pensão alimentícia conjugal a ela ou a Shia.

Após a separação, o ator comprou uma casa avaliada em US$ 1 milhão em Nova Orleans, nos Estados Unidos, onde chegou a ser preso em fevereiro após se envolver em uma briga durante o Mardi Gras, uma celebração tradicional que acontece no último dia de festas antes da quarta-feira de Cinzas. À época, ele se declarou culpado de acusações de agressão leve.

Ainda segundo apuração do TMZ, foi divulgado que a polícia foi chamada inúmeras vezes à antiga moradia do casal em Los Angeles antes de Shia se mudar para Nova Orleans. Desde meados de maio o ator tem sido visto ao lado de Nicole Mumphrey, sua suposta nova namorada e com quem ele teria tido um confronto em Roma.

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