Mia Goth, atriz de ‘Pearl’, entra com pedido de divórcio de Shia LaBeouf

A atriz Mia Goth entrou oficialmente com um pedido de divórcio de Shia LaBeouf na noite desta terça-feira, 6, segundo informações obtidas pelo TMZ. O casal já estava separado desde 28 de julho de 2025, após um relacionamento marcado por polêmicas e idas e vindas.

O pedido judicial acessado pelo portal americano alega que Mia citou “diferenças irreconciliáveis” como um dos motivos da separação. A atriz está solicitando a guarda legal e física exclusiva de sua filha Isabel, de 4 anos, além do pedido para que seja retirada do tribunal a possibilidade de conceder pensão alimentícia conjugal a ela ou a Shia.

Após a separação, o ator comprou uma casa avaliada em US$ 1 milhão em Nova Orleans, nos Estados Unidos, onde chegou a ser preso em fevereiro após se envolver em uma briga durante o Mardi Gras, uma celebração tradicional que acontece no último dia de festas antes da quarta-feira de Cinzas. À época, ele se declarou culpado de acusações de agressão leve.

Ainda segundo apuração do TMZ, foi divulgado que a polícia foi chamada inúmeras vezes à antiga moradia do casal em Los Angeles antes de Shia se mudar para Nova Orleans. Desde meados de maio o ator tem sido visto ao lado de Nicole Mumphrey, sua suposta nova namorada e com quem ele teria tido um confronto em Roma.

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