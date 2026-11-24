Consagrado mundialmente por romances gráficos de fôlego como Retalhos e Habibi, o quadrinista americano Craig Thompson voltou os olhos para o próprio passado em seu projeto mais recente, Raízes de Ginseng (Quadrinhos na Cia). Em vez de uma autobiografia convencional, a obra entrelaça memórias de infância, jornalismo em quadrinhos e investigação social ao examinar uma peculiaridade de sua cidade natal, no interior de Wisconsin: o epicentro da produção de ginseng na América do Norte.

Na obra, o trabalho braçal exercido por Thompson e seus irmãos ainda na infância — limpando ervas daninhas e cuidando da colheita por um dólar a hora — surge como a porta de entrada para a compra dos primeiros gibis e a gênese de sua vocação artística. Paralelamente, o autor reflete sobre as transformações do trabalho agrícola, o uso de pesticidas, as mudanças no mercado editorial e a persistência do trabalho infantil no cenário contemporâneo.

Em entrevista a VEJA, Thompson discute o processo de gestação de Raízes de Ginseng, a reação de sua família diante da exposição íntima nas páginas, as complexidades da indústria de quadrinhos e a relação de suas obras com as tentativas de adaptação em Hollywood, além de relembrar com carinho sua passagem pelo Brasil.

Em Raízes de Ginseng, você transforma suas memórias de infância em uma investigação sobre a agricultura e o trabalho infantil. O que motivou a escolha desse tema? Há quase vinte anos, desde 2004, eu desejava produzir uma obra no formato de jornalismo em quadrinhos, inspirado pelo trabalho de Joe Sacco. O estopim definitivo, contudo, veio quando li O Dilema do Onívoro e, especialmente, A Botânica do Desejo, de Michael Pollan, que analisa como quatro espécies de plantas moldaram a civilização humana enquanto eram manipuladas por nós. Aquela leitura despertou em mim a vontade de fazer um livro de não ficção sobre o reino vegetal. Ao refletir sobre qual planta eu possuía alguma intimidade, lembrei-me da década que passei trabalhando na lavoura de ginseng durante a infância — algo em que eu não pensava há anos. Percebi que ali havia uma rota riquíssima para explorar temas latentes na minha mente: classes sociais, trabalho, agricultura e a maneira como esses elementos se transformam com a globalização. O fio condutor foi a minha história pessoal nessa cultura tão associada à medicina tradicional chinesa, mas cuja maior produtora nos Estados Unidos era a pequena comunidade rural de Wisconsin onde cresci.

Qual foi o papel desse trabalho rural na sua formação como quadrinista? De que forma o cultivo da terra se conectou à sua descoberta dos quadrinhos? Cresci em uma família de classe trabalhadora, com pouquíssima renda disponível. Se meus irmãos e eu quiséssemos brinquedos, doces ou gibis, precisávamos trabalhar para conseguir dinheiro. Aquele emprego de verão, cumprindo uma jornada de 40 horas semanais no cultivo de ginseng, garantia uma remuneração de um dólar por hora. Na nossa lógica infantil, aquilo equivalia exatamente a um gibi por hora. Eu jamais teria construído minha coleção inicial sem o trabalho no ginseng, e foi essa coleção que alimentou diretamente a minha vontade de me tornar desenhista.

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O que você costumava ler e colecionar naquela época? Comecei com títulos infantis, como a linha Star Comics da Marvel — baseada em animações matinais de sábado, como Ewoks — e gibis da Harvey, como o Gasparzinho. Mais tarde, migrei para as revistas de super-heróis da Marvel, em especial os títulos dos X-Men. Pouco tempo depois, fui impactado pela onda de quadrinhos independentes em preto e branco dos anos 1980, impulsionada pelo fenômeno das Tartarugas Ninja. Tudo o que fosse independente, autoral e em preto e branco chamava a nossa atenção de imediato.

Você costuma trabalhar de forma tradicional, desenhando à mão, com pranchas extensas e minuciosas. Há algum paralelo entre o esforço físico na lavoura e a exigência física do desenho? Trabalho de maneira muito artesanal, utilizando pincel de marta, tinta nanquim e papel. Mas, sinceramente, não acredito que o ato de desenhar seja o causador dos problemas que tenho nas mãos, até porque meu ritmo de produção é relativamente lento e não me desgasto nesse sentido — Joe Sacco, por exemplo, faz um trabalho ainda mais detalhado que o meu e não sofre com essas dores. No meu caso, trata-se de algo genético, embora alguns médicos tenham cogitado que a exposição prolongada a pesticidas pesados durante a infância possa ter contribuído. Acima de tudo, o livro é uma reflexão sobre a ética do trabalho e o seu valor. Esse questionamento ganhou força durante a pandemia, quando muitas pessoas reavaliavam a natureza de seus empregos e eu mesmo atravessava uma crise de meia-idade em relação aos quadrinhos. A indústria editorial oscilava, o jornalismo parecia desmoronar e eu me perguntava se ainda tinha a estamina necessária para continuar. Relembrar aquele primeiro trabalho me ajudou a resgatar um pouco da ética interiorana do meio oeste, onde o esforço árduo era visto como uma recompensa em si.

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Ao olhar para a sua infância sob a perspectiva atual, como você avalia a evolução do trabalho infantil e da própria vida comunitária nos Estados Unidos? O trabalho infantil não desapareceu nos Estados Unidos; talvez esteja até mais presente hoje do que há muito tempo. A diferença fundamental é que, na minha infância, o trabalho no campo era feito majoritariamente por trabalhadores brancos locais. Com o passar das décadas, essa mão de obra recusou tais funções e foi substituída por populações imigrantes. Hoje, já não se veem crianças brancas nas plantações, mas grande parte dos hortifrutigranjeiros comercializados nos supermercados americanos é colhida por filhos de imigrantes. Outra grande mudança reside no impacto da internet. Cidades pequenas e isoladas como a que vivi deixaram de existir. Na juventude, eu detestava aquele isolamento e a alienação cultural em relação ao mundo exterior, mas hoje reconheço um certo encanto naquele vilarejo que parecia existir à margem do tempo. Atualmente, o mundo se tornou muito homogêneo e todos compartilham das mesmas referências globais.

Diferente de uma ficção pura, Raízes de Ginseng expõe abertamente seus pais e irmãos. Como foi a negociação familiar para compartilhar essas vivências públicas? O processo teve momentos bons e difíceis. Comecei pelas minhas lembranças, mas logo recorri aos meus irmãos para confrontar memórias. Como somos muito próximos, eles preencheram lacunas preciosas e compartilharam histórias que eu havia esquecido. No início, meus pais também participaram de bom grado; eu viajava de Los Angeles a Wisconsin para entrevistá-los e tudo transcorria bem. No entanto, quando a segunda edição seriada saiu, eles recuaram. Havia a expectativa de que o projeto tratasse apenas do plantio de ginseng, e não da intimidade da nossa família. Esse distanciamento me preocupou bastante, pois eu planejava viagens à China e à Coreia para examinar o comércio e a medicina oriental, mas sabia que a narrativa precisava retornar ao núcleo doméstico. Meus pais foram os únicos entrevistados que manifestaram resistências, questionando certas falas, mesmo com gravações e meus irmãos confirmando os relatos. No fim, contudo, eles compreenderam a natureza subjetiva das lembranças e deram a bênção para que eu finalizasse a obra à minha maneira.

Antes de ser reunido em livro, Raízes de Ginseng foi publicado em formato seriado. Por que essa opção de retorno aos cadernos periódicos? Em primeiro lugar, eu não aguentava mais produzir calhamaços de 500 páginas e desejava um retorno mais imediato dos leitores. Eu me sentia saturado do próprio conceito de graphic novel, um modelo que ajudei a popularizar nos Estados Unidos. Queria resgatar a despretensão dos gibis tradicionais de 30 páginas. Defini arbitrariamente que seriam 12 edições. Embora a base esteja preservada, o livro compilado é bastante distinto: acrescentei entre 60 e 70 páginas inéditas, reestruturei passagens e redesenhei cenas inteiras. Fiquei satisfeito com a experiência, embora reconheça que o mercado para quadrinhos seriados já quase não exista.

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O modelo dos romances gráficos gigantescos perdeu fôlego no mercado atual? Qual é a sua percepção sobre as preferências do público leitor? Acredito que obras monumentais de 500 páginas já não estão mais em alta. Quando lancei Retalhos, há mais de duas décadas, a própria extensão do volume causava impacto e novidade, pois romances gráficos com formato de tijolo eram raros. Hoje, o mercado está saturado deles e os leitores se cansaram de edições excessivamente caras e pesadas. O momento atual parece favorecer publicações mais ágeis, na faixa de 100 a 150 páginas. Esse também é o ritmo em que desejo trabalhar daqui para frente, até porque o tempo passa e não posso mais me dar ao luxo de dedicar uma década inteira a um único projeto.

Ao longo da história, o mercado de quadrinhos parece oscilar entre produções adultas e juvenis. Como você enxerga o estágio atual dessa balança? A indústria dos quadrinhos funciona em ciclos de altos e baixos. Na minha infância, os quadrinhos eram voltados para crianças até a chegada de autores como Frank Miller, Alan Moore e, adiante, Art Spiegelman com Maus, que inaugurou uma era literária e adulta. Retalhos surfou no auge dessa ascensão. Contudo, há cerca de 15 anos, o verdadeiro fenômeno de massa passou a ser a literatura infantojuvenil, com autoras como Raina Telgemeier (Sorria) e Dav Pilkey (O Homem-Cão), que vendem milhões de exemplares. O quadrinho adulto voltou a ocupar uma posição marginal. Ainda assim, vejo isso com otimismo: uma geração inteira que cresce apaixonada por quadrinhos infantis acabará, no futuro, produzindo e consumindo quadrinhos de teor adulto.

Premiações de renome, como o Prêmio Eisner e o Harvey, continuam exercendo uma influência relevante na carreira dos autores e na indústria? Qualquer assessor de imprensa dirá que sim, e vemos cada vez mais o selo do Eisner estampado em capas como se fosse uma espécie de Prêmio Nobel dos quadrinhos. Mas a realidade interna é mais matizada: pouquíssimas categorias contemplam diretamente o livro como um todo, enquanto a maior parte reconhece funções técnicas como letreiramento, colorização e design. Um amigo meu, o colorista Dave Stewart — que trabalhou comigo no infantojuvenil Space Dumplings —, tem cerca de vinte troféus Eisner enfileirados em casa. É um reconhecimento valioso, mas que contempla o ecossistema da publicação de forma bem mais ampla do que apenas o autor do romance gráfico.

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Seus livros já enfrentaram episódios de censura e banimento em bibliotecas e escolas americanas. A que você atribui essa reação? Isso se relaciona diretamente à insistência em tratar quadrinhos como um gênero exclusivamente infantil. Obras maduras como Habibi ou Fun Home, de Alison Bechdel, são erroneamente catalogadas nas seções infantis das bibliotecas, gerando protestos desproporcionais. Além disso, a linguagem visual é muito mais vulnerável a reações precipitadas. Em um livro em prosa, o leitor precisa se engajar com o texto para se sentir ofendido; nos quadrinhos, qualquer pessoa pode abrir uma página ao acaso, deparar-se com um único quadrinho isolado fora de contexto e condenar todo o volume com base naquela imagem.

Apesar do apelo cinematográfico das suas narrativas, nenhum de seus livros chegou a ser adaptado para o cinema ou televisão. Por que essa transição nunca se concretizou? Meus livros não são concebidos como propriedades intelectuais prontas para virar franquia. Mantenho conversas com Hollywood desde 2004, cheguei a ler três roteiros para Retalhos e conheci cineastas e produtores renomados, mas os projetos frequentemente se dissolvem nos meandros dos estúdios. Cheguei a recusar reuniões por dez anos porque não tinha interesse em ver Retalhos transformado em filme. Mais tarde, vivendo em Los Angeles, decidi contratar um agente e permitir que os direitos fossem negociados. No entanto, a indústria americana tem pouquíssimo apetite para o cinema independente e íntimo, privilegiando quase exclusivamente blockbusters megalomaníacos com efeitos especiais. Para mim, uma eventual adaptação seria apenas uma fonte de renda, jamais a prioridade artística. Raízes de Ginseng, pela sua própria estrutura fragmentada, seria algo dificílimo de adaptar.

E como se deu a sua recente mudança para a Espanha? Você já trabalha em um próximo projeto? Mudei-me para Barcelona no início deste verão, exclusivamente por amor e por conta de um relacionamento. Como sou profissional autônomo, tenho a liberdade de trabalhar de qualquer lugar. Quanto a novos projetos, ainda estou na fase de experimentação com cadernos de esboços e anotações, sem nenhuma proposta fechada pronta para apresentação.

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Para encerrar, guardamos ótimas lembranças da sua passagem anterior pelo país. Há planos de retornar ao Brasil em breve? Guardo um carinho imenso pelo Brasil. Estive em Belo Horizonte em 2010 para participar do FIQ (Festival Internacional de Quadrinhos), que foi uma experiência maravilhosa e cheia de energia positiva. Já se passaram dezesseis anos desde aquela visita e espero de verdade poder voltar em breve para encontrar os leitores brasileiros pessoalmente.