‘Meu Policial’: A curiosa história real por trás do filme com Harry Styles

Em um peculiar triângulo amoroso, um jovem policial se casa com uma professora — mas mantém um caso com um curador de arte. O romance paralelo se dá por questões complexas: na Inglaterra dos anos 50, a homoafetividade era ilegal. A trama do filme Meu Policial, lançado pelo Amazon Prime Video, explora a tempestuosa relação do policial Tom Burgess (vivido pelo cantor Harry Styles) com a jovem Marion (Emma Corrin) e Patrick Hazelwood (David Dawson), o homem que desperta a paixão em Tom. Para além do fundo histórico real, o drama também tem um pé na realidade.

Meu Policial é uma adaptação do livro homônimo escrito por Bethan Roberts e lançado em 2012. A autora se inspirou na vida de E.M. Forster (1879-1970), escritor inglês que iniciou um romance com o policial Robert Buckingham, em 1930. Forster virou amigo muito próximo de Buckingham, relatando em uma carta enviada a outro amigo, Sebastian Sprott, que o “sentimento espiritual” entre os dois tinha “se estendido ao físico”. Como no filme, o policial se casou com uma mulher, May Hockey, com quem ele namorava enquanto cultivava um relacionamento com o escritor. Na década de 1960, Forster sofreu um derrame e May se propôs a cuidar dele no final de sua vida.

Em entrevista à Vogue americana no ano passado, Bethan Roberts contou que escreveu o livro por ter ficado fascinada pela história de E.M. Forster. “Pesquisei sua biografia, e foi aí que li sobre May Buckingham, esposa do amante de Forster por 40 anos, o policial Bob Buckingham. Apesar das lutas que os três tiveram para descobrir como esse relacionamento triangular poderia funcionar, principalmente em uma época em que a homossexualidade era um crime passível de prisão, May era quem estava lá, segurando a mão de Forster no leito de morte. Comecei a me perguntar como isso aconteceu”, disse a autora sobre a inspiração para a trama.