‘Meu homem’: Sasha sai em defesa de João Lucas após ataques à masculinidade do marido

Uma semana após o anúncio de sua gravidez, a modelo Sasha Meneghel, de 28 anos, se pronunciou em suas redes sociais nesta quinta-feira, 5, em defesa do marido João Lucas, 26, após o cantor ser alvo de ataques à sua masculinidade. No Instagram, Sasha compartilhou um vídeo em que o artista rebate os ataques recebidos.

“Esse é o meu homem”, reforçou Sasha ao republicar o vídeo do marido. Em outro post, ela exibiu registros românticos do casal e escreveu: “Te escolheria em todas as vidas, te amo, meu gostoso”. O posicionamento da filha de Xuxa ocorre em meio a polêmicas envolvendo João Lucas e o influenciador Pedro Ortega, ex-participante do reality De Férias com o Ex.

Nesta quarta-feira, 4, Pedro publicou um vídeo do cantor durante um evento e fez comentários sobre o comportamento e a maneira de João se vestir, questionando sua masculinidade. No post, o influenciador ainda o classificou como “afeminado” e “frágil”, afirmando que o artista representaria um novo perfil de homem.

Pedro também criticou a maneira como João se vestia e deu a entender que ele seria “comandado” pela esposa. “Nada contra esse cara porque não conheço ele. Mas ele é o novo perfil de homem de hoje em dia. Afeminado, frágil, comandado pela mulher e se vestindo que nem o Aladim, isso é a nova realidade”, escreveu Pedro nos stories do Instagram.

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“Conseguiram tanto acabar com a masculinidade que a nova geração de homens mais parecem [sic] umas militantes que estudam jornalismo na PUC. Faça de tudo para teu filho que é homem ter testosterona. E não um ser frágil que a qualquer perigo saia correndo que nem uma gazela”, completou ele.

Em resposta às críticas, João Lucas resgatou um vídeo publicado em seu perfil em março, no qual já havia falado sobre os ataques à sua masculinidade e ao seu comportamento. “Sempre bom lembrar”, escreveu nos stories. Na ocasião, o artista questionou o uso de características consideradas femininas como formas de ofensa aos homens, refletindo sobre dados de feminicídio e discriminação contra a mulher no Brasil. “Para homens inseguros, o feminino deixa de ser uma admiração e passa a ser uma ameaça”, afirma no início do vídeo.

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Ver esse post no Instagram Um post compartilhado por João Lucas (@joao.lucas)

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