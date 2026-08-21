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Cultura

Mestres e herdeiros da bossa nova celebram o gênero em show especial, saiba mais

Espetáculo 'Bossa Nova Hoje e Sempre' chega a São Paulo, antes de passar por Porto Alegre e Salvador, em uma noite de clássicos da música nacional

Por Ana Rita Fernandes 21 ago 2026, 15h31
A ORIGEM - O artista: “No começo, a gente não tinha noção de que estava fazendo algo novo”
A ORIGEM - O artista: “No começo, a gente não tinha noção de que estava fazendo algo novo” (Marcos Hermes//)
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Roberto Menescal, Alaíde Costa, Danilo Caymmi e Loulu Gilberto, filha de João Gilberto, se reúnem no dia 29 de agosto, em São Paulo, para o espetáculo Bossa Nova Hoje e Sempre. Os artistas sobem ao palco do BTG Pactual Hall, às 20h, acompanhados pela Orquestra Sinfônica Villa-Lobos, sob regência de Adriano Machado.

O repertório transita por diferentes fases da Bossa Nova, reunindo obras de grandes referências do gênero, como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Roberto Menescal, Ronaldo Bôscoli, Carlos Lyra, Johnny Alf, Dorival Caymmi, Luiz Bonfá e Antônio Maria.

 

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O palco reúne nomes de diferentes gerações da Bossa Nova. Roberto Menescal, um dos arquitetos fundadores do gênero, leva ao espetáculo clássicos como Barquinho e Ah, Se Eu Pudesse, frutos de sua parceria com Ronaldo Bôscoli. Alaíde Costa, uma das primeiras grandes intérpretes a gravar repertório bossanovista, revisita canções como Insensatez, Sabe Você e Eu e a Brisa com sua voz marcante.

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Já Loulu Gilberto, filha de João Gilberto, entoa Falsa Baiana e A Felicidade e representa uma nova geração ao unir a tradição deixada pelo pai a uma identidade artística própria. Danilo Caymmi, filho de Dorival Caymmi, completa o encontro com uma trajetória que transita pela Bossa Nova, MPB e canção brasileira, interpretando clássicos como Rosa Morena, Samba do Avião e Manhã de Carnaval.

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O concerto ainda terá números com a participação de todos os artistas convidados, como em Chega de Saudade e Só Danço Samba. Após estrear no Rio de Janeiro, o concerto chega a São Paulo e, posteriormente, passará por Porto Alegre e Salvador. Os ingressos estão à venda pela Sympla, com valores a partir de 20 reais.

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