Messi faz parceria com Tom Holland para divulgar novo filme do Homem-Aranha

Nesta terça-feira, 30, o astro do futebol argentino Lionel Messi protagonizou uma aparição um tanto quanto inesperada ao lado do super-herói Homem-Aranha. Em um vídeo de divulgação do novo filme da franquia, Homem-Aranha: Um Novo Dia, o jogador é visto sobrevoando a cidade de Nova York ao lado do personagem fictício Peter Parker, interpretado por Tom Holland.

O teaser mostra o argentino entrando em uma loja de conveniência enquanto tenta localizar o herói por meio de um aplicativo. No estabelecimento, ele encontra Peter, que se anima ao conhecer o atleta e logo veste o famoso uniforme. Após conhecê-lo, Messi aceita seu convite para conhecer a cidade, por onde saem sobrevoando através de teias de aranha.

A colaboração chega para divulgar o quarto filme da franquia solo do herói do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU). O último longa, lançado em 2021, foi um sucesso de bilheteria e contou com as versões alternativas do personagem, interpretadas por Tobey Maguire e Andrew Garfield.

Agora, quatro anos após o lançamento anterior, Peter vive completamente sozinho e sem amigos – uma vez que todos tiveram as memórias apagadas ao fim da última produção – e se dedica integralmente a combater o crime em Nova York. A produção estreia nos cinemas brasileiros em 30 de julho e conta com Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal e outros nomes no elenco.

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