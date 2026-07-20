Memórias da violência: povos originários lançam livro e pressionam por Comissão da Verdade

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O livro “Povos Indígenas e Justiça de Transição” será lançado em Brasília, durante o encontro da APIB. A obra, fruto de 7 anos de pesquisa, denuncia crimes como genocídio e tortura contra comunidades indígenas na ditadura militar, buscando reconhecimento e reparação histórica. Inclui minidocumentário sobre escuta ancestral.

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Nesta quarta-feira (22), o livro “Povos Indígenas e Justiça de Transição: Registros de Memórias que Denunciam Violências” será lançado em Brasília, durante a programação do Encontro de Lideranças da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). A publicação é o resultado direto de sete anos de pesquisa acadêmica, documentação de arquivos e escuta ativa em diversas comunidades indígenas. Por meio de depoimentos, a obra revela a ocorrência de crimes graves como genocídio, tortura, remoções forçadas e expulsões territoriais durante a ditadura militar, priorizando a perspectiva das vítimas e a valorização da memória ancestral.

O objetivo central do projeto é fomentar o debate sobre a justiça de transição no país. A partir da exposição dessas violações sistemáticas cometidas pelo Estado, busca-se obter o reconhecimento oficial dos danos históricos sofridos por essas comunidades tradicionais para garantir que tais agressões não se repitam no futuro. A iniciativa inclui também a exibição do minidocumentário “Caminhos para uma Metodologia de Escuta Ancestral”, que explora em detalhes a importância de uma coleta de relatos conduzida de forma autônoma pelos próprios pesquisadores indígenas. Essa metodologia promove na prática a preservação da memória coletiva e pavimenta a reparação dos prejuízos culturais e intergeracionais, além de fortalecer as redes de proteção aos povos originários.

Publicada pela editora independente Selo da Rua, a obra literária será lançada dentro do encontro nacional da APIB, cuja mobilização atual foca na criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade. O evento deve reunir lideranças indígenas de todas as regiões brasileiras, juristas, pesquisadores e organizações parceiras na capital federal.

Serviço

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Lançamento do livro: “Povos Indígenas e Justiça de Transição: Registros de Memórias que Denunciam Violências”

Data: 22 de julho de 2026

Horário: 18h

Local: Casa de Retiro Assunção — SGAN Quadra 611, Asa Norte, Brasília/DF

Realização: APIB, Instituto de Políticas Relacionais (IPR) e Observatório dos Direitos e Políticas Indigenistas da Universidade de Brasília (OBIND/UnB)

Parceria: Armazém Memória

Apoio: Embaixada da Noruega no Brasil