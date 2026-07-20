🔥 9.9: Assine Revista Impressa + Digital Premium por R$ 32,90/mês. Preço especial só hoje.
Cultura

Memórias da violência: povos originários lançam livro e pressionam por Comissão da Verdade

Obra que traz depoimentos inéditos sobre expulsões territoriais e tortura ganha os holofotes em encontro de lideranças na capital federal

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 18h30 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h47
Livro denuncia genocídio e tortura contra povos indígenas na ditadura militar
Livro denuncia genocídio e tortura contra povos indígenas na ditadura militar (Christophe Simon/AFP/VEJA)
Continua após publicidade
Memórias da violência: povos originários lançam livro e pressionam por Comissão da Verdade Priorizar nos meus resultados Google

Nesta quarta-feira (22), o livro “Povos Indígenas e Justiça de Transição: Registros de Memórias que Denunciam Violências” será lançado em Brasília, durante a programação do Encontro de Lideranças da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB). A publicação é o resultado direto de sete anos de pesquisa acadêmica, documentação de arquivos e escuta ativa em diversas comunidades indígenas.  Por meio de depoimentos, a obra revela a ocorrência de crimes graves como genocídio, tortura, remoções forçadas e expulsões territoriais durante a ditadura militar, priorizando a perspectiva das vítimas e a valorização da memória ancestral.

O objetivo central do projeto é fomentar o debate sobre a justiça de transição no país. A partir da exposição dessas violações sistemáticas cometidas pelo Estado, busca-se obter o reconhecimento oficial dos danos históricos sofridos por essas comunidades tradicionais para garantir que tais agressões não se repitam no futuro. A iniciativa inclui também a exibição do minidocumentário “Caminhos para uma Metodologia de Escuta Ancestral”, que explora em detalhes a importância de uma coleta de relatos conduzida de forma autônoma pelos próprios pesquisadores indígenas. Essa metodologia promove na prática a preservação da memória coletiva e pavimenta a reparação dos prejuízos culturais e intergeracionais, além de fortalecer as redes de proteção aos povos originários.

Publicada pela editora independente Selo da Rua, a obra literária será lançada dentro do encontro nacional da APIB, cuja mobilização atual foca na criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade. O evento deve reunir lideranças indígenas de todas as regiões brasileiras, juristas, pesquisadores e organizações parceiras na capital federal.

Siga

Serviço

Continua após a publicidade

  • Lançamento do livro: “Povos Indígenas e Justiça de Transição: Registros de Memórias que Denunciam Violências”

  • Data: 22 de julho de 2026

  • Horário: 18h

  • Local: Casa de Retiro Assunção — SGAN Quadra 611, Asa Norte, Brasília/DF

  • Realização: APIB, Instituto de Políticas Relacionais (IPR) e Observatório dos Direitos e Políticas Indigenistas da Universidade de Brasília (OBIND/UnB)

  • Parceria: Armazém Memória

  • Apoio: Embaixada da Noruega no Brasil

Publicidade
TAGS:
ditadura militar
Radar
reservas indígenas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 9.9

Assine a revista OFERTA 9.9 - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional da Editora Abril. À esquerda, um selo laranja com CHEGOU O 9.9 e 80% OFF, e um botão APROVEITE A OFERTA AGORA. Ao centro, texto Na Editora Abril os números se alinharam para você ler as melhores revistas do Brasil por um preço simbólico e capas de revistas como Veja, Quatro Rodas, Saúde e Claudia. À direita, uma mulher sorridente com cabelo castanho, vestindo camisa bege, segura um cartão dourado. No canto superior direito, um ícone de árvore e uma faixa laranja diagonal com ASSINATURA LEIA 15 MARCAS
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA 9.9

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).